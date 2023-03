T2 começa a ser reformado e prefeitura promete modernizar todos os terminais este ano

O prefeito de Manaus, David Almeida, deu início hoje (10), à grande reforma no Terminal de Integração da Cachoeirinha, na zona Sul da cidade, conhecido como T2, beneficiando milhares de usuários que utilizam o local todos os dias.

Na ocasião, o prefeito destacou que o terminal, que não recebia reforma desde 2016, será totalmente reestruturado, e completou que, até o final do ano, outros terminais de integração também serão recuperados.

“É uma necessidade, nós vamos fazer uma reforma completa, vamos mudar o visual, vamos melhorar as estruturas, vamos colocar telões de LED para que os usuários possam ter uma melhor visualização e orientação. Essa é uma parceria com o Sinetram (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas), e aqui, nós vamos utilizar o nosso pessoal do mesmo jeito que utilizamos na Djalma Batista. O prazo da obra é de até 40 dias, e daqui nós vamos para o terminal 3 e na sequência o 4, o 5, reformar todas essas estruturas que recebem milhares de passageiros diariamente, e nós precisamos dar ao usuário, ao passageiro, o conforto necessário”, assegurou Almeida.

A reforma foi definida após uma visita da equipe técnica do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizada estrategicamente em um dia de chuva, para que a equipe pudesse verificar pessoalmente as demandas. Telhado, fachada, toda a pintura e banheiros são as áreas que precisam de reparos mais urgentes.

Outros serviços que serão realizados são conserto da cobertura, melhoria da iluminação, reparo em banheiros e nova sinalização viária, incluindo faixas de pedestres e linhas de bordo, além de uma nova identidade visual.

“Hoje nós estamos iniciando a modernização do T2, mas a população não será afetada, o terminal continuará em operação normalmente. Além desse programa de modernização, nós também iremos implementar um programa de segurança, com monitoramento 24 horas com câmeras de alta resolução”, disse o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins.

Além dos usuários, os permissionários do terminal também serão contemplados com a reforma, que vai garantir um espaço de trabalho totalmente revitalizado. Trabalhando no terminal há 18 anos, a permissionária Roseny Fonseca, 53, disse estar confiante com o início das obras.

“Estamos confiantes que vai ser uma melhoria para nós permissionários, para os pedestres, que usam o terminal diariamente, essa reforma é para melhor, porque quando chove, molha tudo, então a gente só tem a agradecer por essa melhoria que vai ser para nós também”, agradeceu a permissionária.

O Terminal da Cachoeirinha atende, diariamente, mais de 25 mil passageiros que utilizam diariamente as linhas de todas as zonas da cidade, especialmente, da zona Sul da capital. No total, 55 linhas passam pelo T2.

Com informações da Semcom e IMMU