Com decisão unânime, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu nesta quarta-feira (6), derrubar uma lei de Uberlândia (MG) que impedia a vacinação compulsória contra Covid-19 e estabelecia restrições contra pessoas não vacinadas.

O Supremo tem jurisprudência no tema e confirmou uma liminar do ministro Luís Roberto Barroso, presidente da casa e relator da ação, que invalidou as regras de Uberlândia há dois anos.