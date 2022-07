SPA e maternidade no Monte das Oliveiras entram em reforma e continuam atendimento

Governo do Estado assinou ordens de serviço para as obras que iniciam nesta semana

O Governo do Amazonas vai reformar o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Enfermeira Eliameme Rodrigues Mady e a Maternidade Azilda da Silva Marreiro, localizados no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. Os reparos nas duas unidades iniciam amanhã (20) e não comprometerão os atendimentos.

As obras fazem parte do planejamento de melhorias de infraestrutura para o setor de saúde feito pelo governador Wilson Lima. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), serão investidos mais de R$ 1,5 milhão nas obras de revitalização e os recursos são oriundos do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Assinadas ontem (18), as ordens de serviço para os dois espaços incluem reparos em áreas como cobertura, sistema de tratamento de efluentes, instalações hidrossanitárias, além da rede elétrica, fachada e pintura. A ordem de serviço pontua ainda uma base e cobertura para a usina de oxigênio no SPA Eliameme Mady e a pavimentação dos estacionamentos.

O secretário de Saúde do Amazonas, Dr. Anoar Samad, destacou que o objetivo do órgão é revitalizar 37 unidades de saúde até o final do ano, melhorando o atendimento para a população e dando melhores condições de trabalho aos servidores. Para isso, estão programados investimentos da ordem de R$ 29,5 milhões.

“Você imagina, você precisa entrar em uma unidade de saúde e precisa se sentir bem com o aspecto físico. Nós temos excelentes profissionais nas nossas unidades e a aparência (das unidades) precisa condizer com a excelência deles. São ações de governo, ações que não podem parar e que vamos em frente. A saúde avançando cada vez mais”, afirmou o secretário.

A diretora do SPA Eliameme Mady, Lúcia Ramos, disse que os reparos atenderão setores importantes da unidade.

“Essa revitalização vai ajudar muito e estamos muito felizes. Essa revitalização traz, com certeza, um conforto maior para os servidores que ficam em plantão de 12 horas e para a população também que fica melhor atendida”, explicou.

A diretora da maternidade Azilda Marreiro, Patrícia Dias, acrescentou que a assistência oferecida nas duas unidades, SPA e maternidade, e do Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) Moura Tapajóz, são complementares. Com a revitalização, a expectativa é obter mais avanços.

“Aqui nós sempre estamos nos ajudando da melhor forma, dando um atendimento aos pacientes que adentram nas nossas unidades para dar um conforto, e com essas ações, com a pavimentação e revitalização com certeza vai ser um grande avanço para as unidades”, afirmou.