Sobe para 50 o número de migrantes mortos em caminhão no Texas

Nesta terça-feira (28), subiu para 50 o número de migrantes mortos encontrados dentro de um caminhão no Texas, nos Estados Unidos , de acordo com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Os corpos foram encontrados na carreta de um caminhão perto da cidade de San Antonio, na última segunda-feira (27) . As temperaturas no local chegaram a 39,4ºC e, segundo autoridades federais, não havia sinais de água e nenhum ar condicionado funcionando dentro do caminhão.

Acredita-se que todas as vítimas tenham cruzado ilegalmente a fronteira com os Estados Unidos. A passagem mais próxima fica a cerca de 225 km dali.

“Quero oferecer minhas condolências aos parentes desta catástrofe”, afirmou Obrador.

O ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, escreveu nas redes sociais que, entre os mortos, foram identificados cerca de 22 mexicanos, sete guatemaltecos e dois hondurenhos.

As autoridades mexicanas disseram que ainda não há informações sobre a nacionalidade dos outros 19 mortos.

Conforme o Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE), a divisão de Investigações de Segurança Interna estava conduzindo uma investigação criminal sobre “um suposto evento de contrabando humano” com a polícia local.

O Corpo de Bombeiros de San Antonio afirmou que 16 outras pessoas encontradas dentro do trailer foram encaminhadas para hospitais com insolação e exaustão. Entre essas pessoas, havia quatro menores de idade, mas nenhuma criança estava entre os mortos.

Hoje, Obrador também disse que vai se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , em Washington (EUA) no dia 12 de julho. Ele disse que a migração será uma questão central em suas discussões.

