Show em parque da Disney termina em acidente com fogo

Durante o Show “Fantasmic” em um parque da Disney Califórnia, neste sábado (22), um dragão de 10 metros de altura, personagem do filme “Malévola”, pegou fogo. Segundo o g1, o incêndio começou durante show com água e fogos de artifícios no parque temático.

Em um vídeo nas redes sociais é possível ver a altura das chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros de Anaheim, não houve feridos. A causa do incêndio será investigada.

Uma mulher que estava no evento, Elaine Gilmer, disse à ABC News, “A cabeça do dragão começou a brilhar e vejo fogo e uma espécie de fumaça saindo”.

*Com informações de Terra