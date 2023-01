Shopping Manaus ViaNorte participa hoje da campanha ‘Vacine Já’ contra a Covid-19

O Shopping Manaus ViaNorte realiza hoje (21), das 13h às 19h. Localizado na Av. Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, o ViaNorte será um dos pontos da segunda edição da campanha “Vacine Já”, realizada pelo Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus, com vacinação contra a Covid-19.

Haverá doses disponíveis dos imunizantes para quem tem 18 anos ou mais. Pois, a vacina para menores dessa idade está disponível nos postos de vacinação da Prefeitura de Manaus.

Estarão disponíveis todas as doses para atualizar o esquema vacinal, incluindo 1ª dose, 2ª dose, 1ª Dose de Reforço (conhecida como 3ª dose), 2ª Dose de Reforço (conhecida como 4ª dose) e a Dose Adicional para pessoas com doenças de imunossupressão (conhecida como 5ª dose). Porém, para receber as vacinas de reforço, é necessário ter tomado a segunda dose há, pelo menos, quatro meses.

Os documentos exigidos para receber a vacina são qualquer um que tenha foto, além do CPF ou carteira nacional de saúde, e o cartão de vacinação. As informações completas estão disponíveis no site www.fvs.am.gov.br.

A campanha é uma realização da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa).

“A campanha de vacinação contra a Covid-19 é extremamente importante, é uma ação social que merece todo o respeito e ampla divulgação. Por isso, o Shopping Manaus ViaNorte se sente honrado em receber mais uma vez um ponto de vacinação e incentiva toda a população da Zona Norte de Manaus para participar da campanha e regularizar suas doses”, comenta o gerente de Marketing do shopping, Vinícius Teixeira.

Com informações da assessoria