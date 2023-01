Sextas e sábados foram os dias com maior procura pela vacina contra a Covid-19 nos últimos dois anos em Manaus

Nos primeiros dois anos da Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19, as sextas-feiras e os sábados foram os dias da semana em que a população mais buscou os pontos de imunização da Prefeitura de Manaus. Um levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) aponta que a demanda foi intensa nesses dias, principalmente por conta do funcionamento dos pontos estratégicos e dos grandes mutirões de vacinação.

Em celebração aos dois anos de vacinação contra a Covid-19 no município, a Diretoria de Tecnologia da Informação da secretaria (DTI) levantou alguns dados “curiosos” sobre a demanda da campanha nesse período.

“Os sistemas de tecnologia estiveram aliados à campanha de vacinação contra a Covid desde o princípio, tanto para promover transparência à população quanto para auxiliar os gestores na tomada de decisões. O monitoramento desses números é feito em tempo real, possibilitando que a secretaria se antecipe em estratégias necessárias para otimizar o processo de vacinação”, observa o diretor de Tecnologia da Informação da Semsa, Saymon Souza.

Nos dois últimos anos, o sábado foi o dia recordista na procura da população, com 962,2 mil doses aplicadas, seguido da sexta-feira, com 868,6 mil doses aplicadas. O ranking é completado, respectivamente, pela quarta-feira (836,2 mil), terça-feira (816,7 mil), quinta-feira (754,8 mil), segunda-feira (692,3 mil) e domingo (142,3 mil).

“Essa dinâmica já era esperada, porque diversos mutirões realizados pela secretaria tinham como foco os fins de semana, visto que era quando as pessoas tinham mais disponibilidade para ir até os postos, e o intuito era justamente facilitar o acesso. Tanto que foi em um domingo, no dia 13 de junho de 2021, o registro do recorde de vacinados em um único dia, com 80,5 mil doses aplicadas”, lembra o subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho.

O recorde mensal de vacinados foi registrado em junho de 2021, quando grande parte do público adulto foi incluído na campanha de imunização e diversas ações foram realizadas pela Semsa, em parceria com outros órgãos, para ampliar o acesso às vacinas. Naquele mês, a secretaria registrou o total de 513,2 mil doses aplicadas.

Depois de registrar o recorde, a procura pela vacina se manteve alta nos meses seguintes daquele ano, que completam o top 5 dos maiores números mensais da campanha na capital, com o ranking seguido por agosto (487,2 mil), setembro (467,8 mil), julho (347,2 mil) e outubro (340,6 mil).

Por outro lado, em 2022 estão os meses em que a população menos buscou os postos de vacina contra a Covid, apesar da liberação das doses de reforço para a maioria dos grupos. Sem contabilizar o mês de janeiro de 2021, quando a campanha foi iniciada no dia 19, os menores índices mensais foram vistos no ano passado, respectivamente em outubro (36,6 mil doses aplicadas), dezembro (43,9 mil), setembro (51,1 mil), novembro (68,6 mil) e abril (103 mil).

Convite

O subsecretário Djalma Coelho faz um apelo para que a população mantenha o esquema vacinal contra a Covid-19 atualizado, especialmente com as doses de reforço, que ainda não foram buscadas por grande parte dos usuários. E aos pais ou responsáveis por crianças e adolescentes, que levem seus filhos aos postos para garantir a proteção dos mesmos.

“Nós estamos com cerca de 70 unidades que ofertam a vacina contra a Covid-19, distribuídas em todas as zonas da cidade, então com certeza terá uma perto de você. Aos sábados, a imunização ocorre no período da manhã, de 8h às 12h, em dez unidades de referência. Basta levar o documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina”, incentiva.

Atualmente, conforme o Sistema Municipal de Vacinação (SMV), cerca de 611,9 mil pessoas estão com a terceira dose pendente na capital, e outras 477 mil com a quarta dose atrasada. A lista com todos os endereços, horários e vacinas disponíveis pode ser conferida no site semsa.manaus.am.gov.br, ou diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19.