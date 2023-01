Sessão inclusiva do Gato de Botas 2 será exibida no Cinépolis do Shopping Ponta Negra

O Cinépolis do Shopping Ponta Negra realizará hoje (28), às 14h30, mais uma sessão inclusiva do filme Gato de Botas 2: O Último Pedido, destinada às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras síndromes, transtornos ou doenças que acarretem hipersensibilidade sensorial em geral.

Apesar de ser adaptado e gratuito para as pessoas com TEA, mediante a apresentação de carteira de identificação, a sessão está aberta ao público em geral, que poderá adquirir os ingressos na bilheteria do cinema, localizado no piso L3.

Entre as clientes que estão participando com regularidade das sessões inclusivas, está a pedagoga Simone de Rossi. Mãe da Nicoli, de 18 anos, e de Miguel, de 8 anos, que possui autismo, ela revela que a ida ao cinema faz parte da rotina da família.

“Adoro essa iniciativa de poder proporcionar um dia especial para aqueles que muitas vezes não poderiam frequentar uma sala de cinema por conta de uma série de fatores como luzes, som, temperatura do ar, assim como a tranquilidade de poder entrar e sair da sessão a qualquer momento, pois todos ali entendem e não estarão atrapalhando ninguém, não existirão julgamentos ou críticas, cada um é aceito do seu jeito”, destacou Simone.

Durante as sessões adaptadas, não são exibidas publicidades comerciais e trailers, as luzes permanecerão acesas em 50% da sua capacidade de iluminação, o volume do som também será reduzido ao longo do filme.

Além disso, as pessoas com TEA poderão andar pela sala, entrar e sair sempre que desejarem. A sessão será identificada com banner com o símbolo mundial do Espectro Autista, que é afixado na entrada da sala de exibição.

Sinopse

Sequência do primeiro filme de 2011, “O Gato de Botas 2: O Último Pedido” traz de volta aos cinemas um dos personagens mais queridos da franquia “Shrek”, que foi onde o bichano apareceu pela primeira vez.

Desta vez, O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira – que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa – para continuar vivo. Então, o destemido bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos, capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Com informações da assessoria