SES-AM realizou hoje mutirão de consultas especializadas na zona leste de Manaus

População tem acesso à vacinação contra a Covid-19 e Influenza, além de exames de imagem

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), levou hoje (6) atendimento especializado à população da zona leste de Manaus. A ação do programa Governo Presente aconteceu na Policlínica Zeno Lanzini.

No local foram oferecidas consultas e procedimentos aos pacientes agendados por meio do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg). O atendimento acontece das 8h às 16h, na policlínica, localizada na avenida Autaz Mirim, no bairro Tancredo Neves, na zona leste.

A secretária executiva adjunta de Urgência e Emergência, Neylane Macedo, explica que o atendimento é realizado com pacientes regulados, que já aguardam por uma consulta ou exames via Sistema de Regulação.

“São pacientes regulados, que estão na fila do Sisreg aguardando o agendamento da consulta, então entramos em contato com esse paciente, pelo nosso call center, e solicitamos que ele venha até o local onde está ocorrendo a ação para que ele possa receber o serviço”, explicou.

Entre as especialidades médicas ofertadas para atendimento estão dermatologia, urologia, oftalmologia, psiquiatria, proctologia, além da realização de ecocardiogramas e exames como ultrassonografia da tireoide, transvaginal, mamografia e abdome total, serviços que são as principais demandas da população dessa zona da capital.

A secretária ressalta que as ações de saúde do programa Governo Presente são pensadas para ficar mais próximo da população, principalmente das zonas onde tem uma grande demanda por serviços de saúde.

“Nós temos realizado as ações aos sábados, em diferentes pontos, geralmente definimos os locais onde o acesso é mais facilitado, no caso de hoje, temos diversos ônibus que transitam pela região”, disse a secretária.

Para intensificar as ações de vacinação, técnicos da SES-AM e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) atuaram no suporte à imunização da população, com a aplicação da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses de vacina contra a Covid-19, incluindo a vacina pediátrica para crianças de 5 a 11 anos, além da vacinação contra Influenza para população geral.

Esta é a quarta edição do mutirão de saúde nas policlínicas do Estado, que possui uma média de 200 atendimentos por dia. A ação dá continuidade às atividades do programa Governo Presente, que leva ações de cidadania, saúde, segurança e outros serviços gratuitos para a população.