Semana terá 55 pontos de vacinação contra Covid-19 em Unidades Básicas de Saúde

Em continuidade às ações da campanha de imunização contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus irá oferecer 55 pontos de vacinação, de hoje (27), a sexta-feira (1/7), distribuídos de forma estratégica em todas as zonas geográficas da cidade. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibiliza a primeira, segunda, terceira e quarta dose da vacina.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, orienta que os usuários verifiquem qual dose está pendente, de acordo com os intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde, e busquem imediatamente um ponto de vacinação, portando documento de identidade com foto e cartão de vacina. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

“Por mais que o cenário da pandemia tenha avançado muito, não podemos baixar a guarda. O recebimento da terceira e quarta dose é necessário para os usuários dentro da faixa-etária alcançada. A vacina é a arma mais forte que temos contra a doença, e com certeza há uma sala de imunização perto de você”, observa.

De acordo com Djalma, a primeira dose pode ser recebida por crianças de 5 a 11 anos, adolescentes de 12 a 17 anos, e o público em geral a partir dos 18 anos. Os usuários precisam retornar ao posto de vacinação na data registrada no cartão de vacina, pelos agentes de saúde, para receber a segunda dose, essencial para completar o ciclo vacinal.

A terceira dose está liberada para o público com 12 anos ou mais. Os intervalos a partir do recebimento da segunda dose são: 28 dias ou mais para adultos imunossuprimidos; 2 meses ou mais para adolescentes imunossuprimidos; 3 meses ou mais para pessoas a partir de 60 anos; e 4 meses ou mais para o público em geral entre 12 e 59 anos.

A quarta dose pode ser recebida por todos os trabalhadores de saúde (rede pública e privada), adultos imunossuprimidos e o público em geral a partir dos 40 anos de idade. O intervalo depois da aplicação da terceira dose é de quatro meses ou mais.

Endereços

Dos 55 pontos oferecidos pela Semsa, 28 unidades atendem todos os públicos alcançados (a partir de 5 anos de idade), e outras 26 são exclusivas para os usuários a partir dos 12 anos de idade. Apenas uma unidade, na zona Leste, é referência apenas para a vacinação infantil.

Conforme Djalma, dez Unidades Básicas de Saúde (UBS) funcionam com horário ampliado, de 8h às 20h. O ponto de imunização do shopping Phelippe Daou, zona Norte, atende de 9h às 16h, e às demais unidades, de 8h às 17h.

Os endereços das unidades, horários de atendimentos e vacinas disponíveis podem ser consultados no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou por meio do link http://bit.ly/localvacinacovid19. As informações também são publicadas diariamente nas redes sociais da secretaria: Semsa Manaus no Facebook, e @semsamanaus no Instagram.

Com informações da Semsa