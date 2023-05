Semana de Enfermagem do Centec terá vacinação e exames gratuitos para o público

Marcada para os dias 29 a 31 de maio, a Semana de Enfermagem do Centro de Ensino Técnico (Centec), em Manaus, terá um dia especial (30 de maio) para a oferta gratuita de exames e vacinação. O serviço será aberto ao público, por ordem de chegada. Intitulado ‘Enfermagem, Uma Força para a Saúde Brasileira’, o evento busca promover discussões sobre a valorização da profissão e o ensino de qualidade na área.

A Semana de Enfermagem do Centec contará com uma programação variada, que vai desde palestras e mesas redondas a minicursos, oficinas e atividades culturais. De acordo com um dos organizadores, o professor Joaquim Rodrigues, o evento é dividido em três objetivos: formação docente, atendimentos à comunidade e aprendizado dos alunos.

“Um dos destaques do evento é que teremos três dias de trabalhos voltados para a saúde. O primeiro será de total enfoque aos nossos docentes. Vamos ter visitas à Universidade Federal do Amazonas para conhecer o laboratório de anatomia e uma palestra sobre a docência na enfermagem ministrada pelo professor Zilmar Filho, coordenador local do mestrado em Enfermagem da Ufam em associação com a federal do Pará”, explica ele.

Serviços

Já o segundo objetivo é oferecer atendimentos de saúde à comunidade externa da escola. A programação é considerada importante porque, além de disponibilizar serviços gratuitos, é uma oportunidade para que estudantes do curso técnico em enfermagem do Centec, sob orientação dos professores, aperfeiçoem seus aprendizados. Os serviços serão prestados exclusivamente no dia 30 de maio, sendo que a vacinação ocorrerá pela manhã e os exames, nos três turnos.

“Vamos realizar, gratuitamente, hemograma e avaliação de fezes e urina com biomédicos do próprio Centec; e oferta com descontos exclusivos no laboratório Sabin, que terá uma representação no evento para fazer teste de bioimpedância. Além disso, vamos ter o apoio da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Japiim para fazer exame Papanicolau (preventivo), teste rápido para HIV e sífilis, e aplicação de vacinas contra a influenza e a bivalente, que é a nova dose contra a covid-19”, afirma o professor.

Aprendizagem

O último dia da Semana de Enfermagem será dedicado aos alunos, que poderão participar de uma série de palestras, minicursos e oficinas. Ao final, o evento irá gerar um certificado de participação com carga horária. “A programação irá abordar diferentes temas, incluindo gestão emocional; a importância da língua portuguesa na enfermagem; primeiros-socorros psicológicos; urgência e emergência; enfermagem nas Forças Armadas; e enfermagem na saúde indígena, dentre outros”, elenca o professor.

Um dos palestrantes do evento, o coordenador de primeiros-socorros da Cruz Vermelha Amazonas, Rennan Nunes, diz que a Semana de Enfermagem do Centec é importante para a formação de profissionais qualificados. Ele irá abordar os primeiros-socorros psicológicos em atendimentos pré-hospitalares, ou seja, logo após a ocorrência.

“Com esses encontros, cada vez mais conseguimos colocar os profissionais de enfermagem, ou os acadêmicos, em um ambiente em que vão discutir novas ideias, aprender uns com os outros e crescer juntos. A Cruz Vermelha vai contribuir para falar sobre novas abordagens no primeiro-socorro psicológico e um atendimento humanizado em situações de emergência”, comenta.

O evento será realizado em parceria com o Conselho Regional de Enfermagem (Coren-AM); Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); Instituto da Mulher Dona Lindu; Cruz Vermelha; Forças Armadas; Grupo Sabin; e docentes da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Universidade Paulista (Unip).

Serviço:

O quê: atendimentos de saúde na Semana da Enfermagem do Centec

Quando: 30 de maio

Quanto: gratuito

Onde: avenida Djalma Batista, 646 – São Geraldo

Telefone: (92) 99223-1580

Com informações da assessoria