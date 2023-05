SEDUC inicia a 1ª Paralimpíadas Escolares da história do Amazonas

A solenidade de abertura da 1ª Paralimpíadas Escolares do Amazonas (Parajea’s) aconteceu na manhã desta sexta-feira (19/05) na Vila Olímpica de Manaus, zona centro-oeste. Com a iniciativa da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, é primeira vez que os paratletas amazonenses possuem uma competição específica como seletiva para as Paralimpíadas Escolares Brasileira, que acontece em Brasília, entre agosto e setembro deste ano.

Anteriormente, a comitiva amazonense escolhida para disputar a competição nacional era oriunda dos Jogos Escolares do Amazonas (JEA’s).

A iniciativa do Parajea’s acompanha o crescimento nacional do cenário, tendo em vista que, no ano de 2022, as Paralimpíadas Escolares receberam o maior número de paratletas da sua história, com mais de 1,3 mil competidores de todos os estados do país.

“Hoje, estamos dando um passo muito importante na história do esporte amazonense. Nós já vínhamos tendo resultados positivos nas competições nacionais e, com esse avanço, o objetivo é se igualar aos outros estados brasileiros. Nós temos potencial para isso”, salientou Fábio Albuquerque, secretário executivo adjunto de Juventude, da Secretaria de Educação.

Nesta 1ª Paralimpíadas Escolares do Amazonas, três modalidades esportivas estão sendo disputadas pelos mais de 100 paratletas inscritos: atletismo, natação e bocha.

Sonhos e possibilidades

Uma das personagens marcadas na história das paralimpíadas amazonense é a docente Graça Abrahim, professora de Educação Física há mais de 40 anos e que, há dez, acompanha as comitivas do Amazonas nas competições nacionais.

“Sou professora da EE Augusto Carneiro (educação especializada). Na minha trajetória paralímpica, é possível ver muito suor, sofrimento, mas também muitas vitórias. Digo que é preciso acreditar na pessoa com deficiência. Ela é capaz. O esporte abre portas, promove convívio social, é muito importante na vida dos alunos”.

E é por conta do trabalho de profissionais como a professora Graça Abrahim, que hoje paratletas como o João Mateus acreditam cada vez mais no esporte. O paratleta, que tem 16 anos e é aluno da Escola Estadual (EE) Profº Jorge Karam Neto, participou hoje da sua primeira competição de atletismo.

“Essa é minha primeira competição mais séria. Quero ter uma vida desportiva muito mais ativa e competitiva. O esporte para mim é liberdade, não é só ganhar e perder. Sinto uma leveza. É sobre ser livre, ser você mesmo”.

Festival Paralímpico

Em paralelo à seletiva amazonense, Manaus também receberá, neste sábado (20/05), o Festival Paralímpico, organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O evento vai acontecer na Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FEFF), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

No festival, cerca de 300 estudantes de escolas regulares e especializadas da rede pública estadual participarão de sessões de aulas de Educação Física, voltadas aos esportes paralímpicos. O encerramento da 1ª Paralimpíadas Escolares do Amazonas também acontecerá neste sábado, dentro do Festival Paralímpico.

Atualmente, a rede estadual de ensino conta com 6.454 estudantes na Educação Especial, matriculados em escolas regulares da capital e interior, além de 645 alunos matriculados em escolas especializadas.

*Com informações da assessoria