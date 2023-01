Scooby reluta em pagar pensão exigida por Piovani que teme perder a guarda dos filhos

Luana Piovani protagonizou um novo episódio da briga com o ex-marido, Pedro Scooby

A atriz fez um longo desabafo nas redes sociais, ontem (2), revelando que o surfista pretende diminuir o valor da pensão dos três filhos, Dom, Liz e Bem. Piovani também contou que o ex-BBB está com o auxílio de uma advogada em Portugal e teme perder a guarda dos filhos.

Segundo a atriz, Pedro teria dito dias antes do prazo para pagar pensão que iria pagar o valor que ele considera justo. No desabafo, Luana Piovani diz que o atual acordo faz com que ambos dividam os custos totais dos filhos, no entanto, na nova proposta, Pedro pretende se livrar de alguns custos.

“Ele tira da pensão alimentícia o valor do aluguel, ou seja, ele veio para Portugal comigo, escolheu essa casa comigo, eu moro aqui com os meus três filhos, mas ele acha que quem tem que arcar com aluguel sou eu. Ele não vai arcar com a pessoa que cozinha para os filhos dele, porque no caso eu trabalho, não sou madame, tão pouco dona de casa”.

Além do aluguel, Luana entrega que Pedro não pretende custear as duas babás dos filhos, que se dividem entre os períodos da manhã e noite.

Luana também reclama por Pedro não querer pagar o motorista de Dom, filho mais velho do casal, encarregado de o levar às aulas de skate.

“Ele acha que eu corto o sonho do filho dele porque exijo que a escola seja prioridade, e ele acha que o grande incentivador é ele, mas não vai me dar o dinheiro do motorista”, diz a atriz, explicando que não dirige e não tem carro, além de não ter disponibilidade, pois está trabalhando durante a tarde.

No desabafo, Luana se diz preocupada com a questão da guarda dos filhos e teme perder a tutela, já que Pedro Scooby procurou o auxílio de uma advogada de Portugal para brigar com ela na justiça.

Ela também entende que o fato de ambos se exporem na internet pode acabar lhe prejudicando nos tribunais, já que, em Portugal, a privacidade das crianças é analisada com rigor. Além disso, a atriz cita o machismo das instituições portuguesas, trazendo como exemplo a ausência de leis que criminalizam a violência doméstica.

“A questão é o seguinte, eu não acho que o Pedro seja apto a criar os meus três filhos mais o dele recém-nascido, então eu acho que ele precisa de mim. Porém, se ele entrar aqui, ele acaba conseguindo tirar a guarda das crianças por esse papo que a gente está aqui tendo na internet, por eu expor os meus filhos”.

“Resta saber se fora o Dom, os outros meninos vão querer ir. Claro que vão ter que tirar os meus olhos e os meus órgãos de dentro do meu corpo para alguém querer tirar o meu filho de mim porque eu prezo por educação, que não é a prioridade do Pedro, né? A gente sabe disso. Ele fala nossa língua errada, ele fala inglês errado, ele não lê, ele não prioriza isso”, apontou Luana, relembrando que Pedro tentou tirar o primogênito da escola diversas vezes, mas foi impedido por ela.

A atriz também questiona a motivação de Pedro Scooby em brigar pela guarda, já que, segundo ela, o surfista teria mudado as condições de guarda para não lhe pagar pensão.

“Ele tinha a guarda alternada comigo, não é porque ele ama muito as crianças, tá? Porque isso é papo de pai, ele fazia isso porque não queria me dar dinheiro”.

Ela explica que quando a guarda era alternada, as crianças ficavam 15 dias com cada um e cada pai era responsável pelos gastos que tinham, no entanto, ele decidiu mudar fazendo com que Luana ficasse com os filhos a maior parte do tempo.

“No fato da aguarda ser compartilhada significa que nós dividimos a educação, porém ele tem que me pagar um valor de pensão alimentícia, porque sou eu que cuido dos meus filhos”.

“E agora vai querer brincar de gato e rato por causa de dinheiro, o que eu acho lamentável. Quem perde são os meus filhos, porque vão assistir isso, vão ficar tristes porque é uma briga entre o pai e a mãe, mas eu já disse, eu não dou mais cartaz para o Pedro, eu não corto mais na minha carne. Os filhos vão saber mesmo, que tipo de pai que tem”.

“Quem escolheu mal e porcamente o pai fui eu, apesar dos meus filhos serem maravilhosos e terem muita saúde, graças a Deus eu sou muito abençoada e grata por isso, […] Ser pai é muito mais do que deitar e fazer filho, é levantar e criar”, finaliza Piovani, dizendo que irá pressionar os patrocinadores de Pedro Scooby.

Com informações do IG