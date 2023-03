Saúde monitora cenário de esporotricose no Amazonas

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), está monitorando os casos de esporotricose no estado. A esporotricose é uma doença infectocontagiosa que pode afetar humanos ou animais, como cães e gatos.

A esporotricose é uma infecção fúngica que afeta humanos e animais e pode causar lesões na pele, nos ossos e nos pulmões. É causada pelo fungo Sporothrix, que pode ser encontrado naturalmente em solo, madeira e plantas.

A esporotricose é uma Doença de Notificação Compulsória (obrigatória) Com isso, é possível monitorar o cenário e evitar o avanço dos casos. “Enquanto Estado, há o monitoramento da doença para que seja possível evitar surtos da doença e visando, também, a tomada de medidas para prevenção”, afirma a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

No Amazonas, as ações são realizadas pela Gerência de Zoonoses do Departamento de Vigilância Ambiental da FVS-RCP. Na abrangência estadual, o combate da esporotricose é realizado pela coordenação estadual das atividades de prevenção à saúde das secretarias municipais de saúde e respectivas coordenações de Vigilância em Saúde, especificamente para zoonoses.

Cenário

No Amazonas, em 2023 (janeiro e fevereiro), foram registrados 30 casos confirmados de esporotricose em humanos. Para efeito comparativo, em 2022 (janeiro a fevereiro), foram registrados 25 casos de esporotricose em humanos. Em todo o ano de 2022 (janeiro a dezembro), foram registrados 236 casos de esporotricose em humanos no Amazonas.

Fórum em Manaus

Nesta sexta-feira (24/03), a FVS-RCP participa do 1º Fórum Municipal de Zoonoses com foco na Esporotricose realizado, pela Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus), no Auditório Isabel Victória do Carmo Ribeiro, da Prefeitura Municipal de Manaus, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

A iniciativa compreende os protocolos de atendimentos de pacientes, as ações de prevenção e controle e as estratégias adotadas por outros estados para o enfrentamento da doença.

Coordenações municipais de zoonoses do entorno de Manaus foram convocados para o evento, como Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Silves.