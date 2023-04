Saúde do Amazonas reforça a importância da Segurança do Paciente em ambiente hospitalar

No dia 1º de abril é celebrado o Dia Nacional da Segurança do Paciente e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), reforça a importância desse conjunto de medidas para prevenir e reduzir a ocorrência de incidentes nos serviços de saúde do estado.

A Segurança do Paciente é um atributo da qualidade do cuidado em ambiente hospitalar que tem adquirido grande importância para os pacientes, famílias, gestores e profissionais de saúde com a finalidade de oferecer uma assistência em saúde segura.

A coordenadora da Comissão Estadual de Prevenção e Controle de Infecção em Serviços de Saúde (Ceciss) da FVS-RCP, Evelyn Campelo, destaca a importância do envolvimento dos familiares do paciente na estratégia. “Conhecer todo o processo de assistência, do diagnóstico à terapêutica, é importante para os familiares, que são os mais interessados na segurança do paciente que está sendo atendido”, pontua.

Evelyn comenta, também, que a notificação relacionada à Segurança do Paciente pelas unidades de saúde contribui para melhorar a qualidade da assistência ofertada. “A notificação é essencial para a investigação e correção, para assim garantir a segurança do paciente e a qualidade da assistência que é prestada nas unidades hospitalares”, conclui.

Protocolos de Segurança do Paciente

Entre os protocolos adotados para garantir a Segurança do Paciente nas unidades de saúde estão: higienização correta das mãos; cirurgias realizadas segurança; prevenção de quedas em ambiente hospitalar; prevenção das lesões por pressão; uso seguro de medicações; comunicação efetiva entre os profissionais de saúde e identificação correta do paciente.

Dia Nacional

O dia 1º de abril é lembrado como o Dia Nacional da Segurança do Paciente. A data visa conscientizar profissionais de saúde, gestores, órgãos governamentais, pacientes e a sociedade sobre a importância da adoção de práticas de segurança dentro dos serviços de saúde.

*Com informações da assessoria