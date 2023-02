Sabrina Sato vai comandar programa de namoro ao lado do ex no Multishow e Globoplay

Desde que saiu da Record, Sabrina Sato está se aventurando em vários projetos na Globo. Agora vai comandar um reality show de relacionamentos, que será exibido no Multishow e na Globoplay. E o curioso é que a artista dividirá o palco com seu ex-namorado, o ator João Vicente de Castro. Os dois namoraram por um curto período entre 2013 e 2015, mas hoje são só amigos.

“Nós nos separamos no momento certo”, afirmou a estrela ao Gshow. “Ele virou um grande amigo”, completou.

A apresentadora disse estar animada com o projeto e prometeu que entregará entretenimento ao público.

“Estou muito animada em participar de um reality que tem relacionamento como tema principal. E nada melhor que encarar esse desafio com um ex-namorado que virou um grande amigo: João Vicente. Podem ter certeza que todo mundo vai se divertir”, disse ela, sem dar muitos detalhes.

Ainda não há maiores informações sobre o formato do reality, mas a própria Sabrina – em sua vasta carreira na TV – já apresentou um reality de relacionamentos em sua antiga emissora: o programa “Corrida dos Clones”, que foi ao ar em 2020, e era um projeto da Record junto com a Amazon Prime Video.

Atualmente, Sabrina está no ar como jurada do “The Masked Singer Brasil” e tem sua rotina de madrinha de bateria documentada no programa “Carnaval da Sabrina”, do GNT. Recentemente, a estrela saiu do “Saia Justa” para se dedicar ao novo programa. João, por sua vez, continuará apresentando o “Papo de Segunda”, que é quase uma versão masculina do último programa de Sabrina.

Os dois artistas são considerados bem desbocados e prometem entreter o público. Sabrina costuma dar entrevistas muitos bem-humoradas e não tem papas na língua quando o assunto são seus relacionamentos. Ela já chegou a admitir que quase terminou seu casamento com o ator Duda Nagle por causa da rotina: “A rotina faz isso com a gente, os problemas da vida, a mesma r*la todo dia”, desabafou em tom bem-humorado.

