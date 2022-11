Sabin é uma das melhores empresas para trabalhar na Região Norte pela sétima vez

Inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Este é o maior propósito do Grupo Sabin, um dos maiores players do país no setor de medicina diagnóstica, que figura pela sétima vez na lista das melhores empresas para trabalhar na região Norte. A pesquisa, realizada pela consultoria Great Place to Work (GPTW), valoriza empresas com boas práticas em gestão de pessoas.

Para a presidente executiva do Grupo Sabin, Lídia Abdalla, a premiação é resultado de programas e projetos dedicados à promoção de um ambiente acolhedor e seguro para os colaboradores. “Este reconhecimento aquece nosso coração, nos enche de orgulho e nos mostra que estamos no caminho certo. Em mais um ano, o cuidado com os colaboradores foi nossa prioridade”, celebra.

Na busca por fortalecer políticas e práticas de proteção e cuidado com o colaborador, o Sabin desenvolveu projetos voltados para a promoção da saúde mental e programas integrados de gestão de saúde que contaram com o apoio dos times de saúde corporativa, bem-estar e assessoria de esporte. Além disso, foram criados novos projetos para o desenvolvimento de líderes, oportunidades de carreira, reconhecimentos e celebrações on-line, e fortalecimento do Programa Sabin de Diversidade e Inclusão, entre outras ações.

Lídia Abdalla ressalta que a confiança pautada em transparência, respeito e credibilidade é o que move diariamente os colaboradores da companhia. “Nossa cultura humanizada está presente em todos os momentos. Para nós a palavra cuidar tem um forte significado e ela está em todas as nossas relações, fortalecendo as conexões dentro dos times, com equipes resilientes e ousadas”.

Neste ano, participaram do GPTW Norte 32 empresas, representando 11.398 colaboradores que responderam à pesquisa. O Sabin ficou em segundo lugar e venceu na categoria Grandes Empresas.

“Para nós é uma honra estar na lista de melhores empresas para se trabalhar da Região Norte. Procuramos manter nossos colaboradores motivados para que possam oferecer serviços de saúde com excelência e, principalmente, colocar em prática nosso propósito de inspirar pessoas a cuidar de pessoas”, explica a gestora regional do Sabin no Amazonas, Cleide Nunes.

Com 27 unidades de atendimento na Região Norte, distribuídas pelos estados de Amazonas, Pará, Roraima e Tocantins, e mais de 500 colaboradores, a empresa oferece serviços de análises clínicas, diagnóstico por imagem e imunização dentro de um ambiente de trabalho inclusivo, respeitoso e que estimula o crescimento contínuo dos colaboradores, por meio de capacitações online e presenciais, bem como, momentos de feedbacks constantes da sua atuação.

No Amazonas, atualmente, 90% do quadro de líderes é formado por mulheres. “Ambientes de trabalho diversos são bons para a empresa e para a sociedade. Nos preocupamos em criar programas de gestão de pessoas direcionados para a humanização e inclusão. Políticas de diversidade bem definidas conseguem trazer mais desenvolvimento e superação de desafios para o mercado”, afirma a gestora Cleide Nunes.

O Sabin está presente no Amazonas desde 2012 e conta, atualmente, com 11 unidades de atendimento. A empresa realiza constantes investimentos em tecnologia de ponta, mão de obra qualificada e geração de empregos diretos e indiretos.

Sobre o Sabin

Fundado em Brasília, pelas sócias Janete Vaz e Sandra Costa, o Grupo Sabin tem 38 anos de história dedicados ao cuidado integral com a saúde das pessoas e assistência individualizada. Com 350 unidades de atendimento em 15 estados e no Distrito Federal, é reconhecido por instituições nacionais e internacionais pela qualidade dos seus serviços de saúde, gestão de pessoas, responsabilidade socioambiental e pesquisas técnico-científicas.

Com um portfólio de mais de 7,4 mil exames disponíveis em seus serviços de análises clínicas, diagnósticos por imagem, check-up executivo e imunização, além da Plataforma de Acesso e Coordenação de Cuidados e Atenção Primária à Saúde, o Sabin é referência em qualidade, excelência e gestão humanizada. Isto porque a empresa investe continuamente em inovação e segue as melhores práticas de governança socioambiental (ESG), colocando a pessoa no centro do cuidado, o que reflete seu propósito, missão, visão, valores e compromissos.

