Rotina de exercícios associada a consumo do cacau pode ajudar na redução do colesterol

Com a Páscoa chegando, aumenta a procura e o consumo de chocolates. Para os que procuram aliar exercícios físicos com alimentação saudável, a grande dúvida é sempre se podem ou não consumir os chocolates sem culpa. Especialistas da Fórmula Academia ressaltam que os alimentos à base de cacau possuem diversos benefícios. São ricos em flavonoides, compostos que têm função anti-inflamatória, são antioxidantes e previnem diversas doenças.

De acordo com José Roggero, gerente da Fórmula Academia, uma rotina de exercícios aliada com bons alimentos, como é o caso do cacau, ajudam na manutenção da saúde, bem-estar e até emagrecimento. “Muitos não sabem, mas o cacau melhora o humor, combate o colesterol, reduz a pressão arterial, ajuda o coração e a saúde respiratória e cuida da pele. Esses são apenas alguns dos benefícios que tem. Juntando isso com uma boa rotina de atividades físicas, podemos ter grandes resultados para a saúde, corpo e mente”, explica.

No caso da melhora do humor, o alimento aumenta a produção de serotonina no organismo, o hormônio responsável pelo nosso bem-estar. Por ser rico em antioxidantes, o cacau ajuda a reduzir os altos números de colesterol no sangue, detalha Roggero.

Os flavonoides presentes no cacau ajudam também na pressão arterial, segundo ele, já que o alimento funciona como vasodilatador. Ou seja, faz com que o sangue flua melhor, diminuindo, consequentemente, a pressão arterial.

A saúde respiratória e do coração também é beneficiada pelo consumo do cacau, que possui ácido oleico, que combate doenças cardíacas. Os grãos do cacau contêm, ainda, xantina e teofilina, substâncias que fazem com que os brônquios fechados tenham um relaxamento, dilatando-os e, assim, facilitando o fluxo de ar, que ajuda a combater alergias, asma e falta de ar.

De acordo com Roggero, o emagrecimento é sempre fruto da prática de atividades físicas, sejam elas de resistência aeróbica ou muscular, combinada com uma alimentação reunindo alimentos que contribuem para isso. O cacau, no caso, possui bastante polifenóis, uma substância que está relacionada à queima de gordura.

Para completar os benefícios do cacau, o alimento cuida da pele e ajuda na cura de feridas. Os extratos da fruta atuam na prevenção de diversos tipos de infecções no corpo. Por isso, os pesquisadores reconhecem que suas características são curativas de feridas. O cacau também pode ser usado para manter a saúde da pele em dia. Seu consumo ajuda a diminuir os efeitos das manchas causadas por raios solares e deixa a pele menos enrugada. Além disso, ajuda a manter a elasticidade da pele e a deixa mais hidratada.

Para os diabéticos, a fruta deve ser consumida na sua forma natural e, principalmente, sem adição de açúcar. O cacau melhora a ação da insulina. O alimento é rico em cobre, assim, pessoas que possuem essa deficiência podem se beneficiar com o consumo do fruto. Ele colabora na prevenção e tratamento de doenças como anemia e leucopenia.

Com informações da assessoria