Rodrigo Oliveira, do MasterChef, palestra para acompanhantes de pacientes do Delphina Aziz

Governo do Amazonas recebe lançamento do projeto GastrOpy com chef de cozinha Rodrigo Oliveira para capacitar acompanhantes de pacientes do Hospital Delphina Aziz

Para garantir a segurança alimentar e o preparo correto das dietas dos pacientes, o Governo do Amazonas recebeu hoje (18), o lançamento do projeto GastrOpy, iniciativa pioneira desenvolvida pela Opy Health para capacitar os acompanhantes de pacientes do Hospital Delphina Aziz. A palestra de lançamento foi realizada pelo renomado e premiado chefe de cozinha, Rodrigo Oliveira, atualmente jurado do reality culinário MasterChef Brasil.

O treinamento com técnicas básicas de preparação e manipulação de alimentos, realizado na unidade e antes da alta hospitalar, é destinado aos acompanhantes de pacientes acolhidos pela assistência social com prescrição de dietas orais ou enterais específicas, com o objetivo da produção correta das dietas no âmbito domiciliar.

O presidente da Opy Health, Silveira, explicou como surgiu o projeto e a ideia de fazer o lançamento em um hospital de Manaus.

“O GastrOpy nasceu da ideia de treinar os nossos auxiliares e além disso, treinar os acompanhantes dos pacientes que saem daqui com uma prescrição de dieta especial, e muitas vezes não sabem preparar. Hoje, quando o acompanhante do paciente sai daqui, ele já sai com todos os conhecimentos de como preparar uma alimentação adequada, e isso diminui o retorno do paciente ao hospital”, ressaltou.

Na 1ª fase, o curso prático de gastronomia foi destinado aos cozinheiros e chefs de cozinha da unidade com técnicas e procedimentos culinários atualizados para a melhoria constante da alimentação fornecida pelo hospital. O programa eleva o nível do atendimento oferecido aos amazonenses por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

O diretor regional da empresa, Thiago Python, informou como será o processo de escolha dos pacientes que vão fazer parte do curso.

“A seleção é feita em conjunto com a empresa que cuida da parte médica para trazer todos os acompanhantes de pacientes que precisam de uma dieta restritiva. Aqui, é uma comida adequada para todos os envolvidos no hospital, mas que ela seja também saborosa, por isso a gente investe tanto em processo”, explicou.

O chefe de cozinha, Rodrigo Oliveira, apresentou três pratos com ingredientes da Região Norte e Nordeste. Além disso, Rodrigo ressaltou sobre a importância de comer bem e cuidar da saúde.

“Para você ter saúde, você precisa comer bem. Eu fiquei muito feliz em ver que aqui tem uma estrutura incrível, com um grande chefe de cozinha. Existe um cuidado com a apresentação, com a parte dos ingredientes, sendo tudo feito com prazer. Cozinhar dentro de um hospital é uma grande responsabilidade. Ainda mais com os ingredientes da Amazônia, onde se produz alguns dos ingredientes mais cobiçados do mundo”, disse.

Opy Health

Com o lema ‘hospitais melhores para mais brasileiros’, a Opy Health é a primeira plataforma integrada de ativos de infraestrutura e prestação de serviços não clínicos ao setor brasileiro de saúde.

Desde 2019, atua na unidade do Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, oferecendo um sistema diferenciado de gestão hospitalar e de suporte administrativo e operacional, atuando nas áreas, como ativos imobiliários, limpeza, alimentação, recepção, segurança, engenharia clínica, tecnologia e logística interna. Chamamos isso de serviços não clínicos (ou não assistenciais, na linguagem técnica do setor de saúde).

Com informações da Secom