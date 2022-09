Rodrigo Guedes reúne apoiadores em Grande Encontro de candidatura na Aparecida

A campanha do candidato a deputado federal, Rodrigo Guedes (Republicanos) arrastou milhares de apoiadores para o Grande Encontro de candidatura que ocorreu ontem (15), na Quadra da Escola de Samba da Aparecida.

O evento reuniu cerca de 3.000 mil pessoas que escolheram declarar apoio a Guedes na luta pelo cargo na Câmara dos Deputados. Rodrigo Guedes também recebeu apoio de seis candidatos a deputados estaduais, Joana Darc, Carpê Andrade, Diego Maciel, Jane Guedes, Renier Souza e Denilson Vilar.

“A humildade e honestidade nos trabalhos desenvolvidos por Guedes como vereador de Manaus são um dos fatores que refletem o apoio da população”, explicou a moradora do bairro Tancredo Neves, Dilene Furtado.

“O Rodrigo é um homem do bem, gente como a gente. Ele não tem medo de lutar pela população, um político diferente de verdade e por isso, ele tem meu apoio e de toda minha família. No dia 2 de outubro vamos confirmar 1020, por um Amazonas com mais representatividade”, declarou.

Durante o bandeiraço, a alegria dos apoiadores fez o jingle “Rodrigo Guedes Disparou” ecoar no local e invadir a principal rua do bairro de Aparecida. Para Rodrigo Guedes, o momento foi eletrizante e só demostra cada vez mais força do povo que acredita em uma política diferente.

“Eu não tenho uma família de políticos, não uso o Fundão e não tenho nenhuma máquina política por trás. Todas as pessoas que estão nesse evento acreditam em uma política diferente, da qual eu já mostrei durante meu mandato como vereador! Vamos ganhar a eleição com a força do povo e mostrar a voz da população na Câmara dos Deputados”, disse.

Com informações da assessoria