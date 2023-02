Roberto Cidade quer priorizar geração de empregos com impulso à economia regional

Empossado para o segundo mandato na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Roberto Cidade (UB), deve priorizar, em sua atuação parlamentar, as áreas de saúde, educação, geração de emprego e renda e desenvolvimento regional.

Deputado com forte identificação com o interior do Estado, Cidade tem ressaltado a necessidade de maior e melhor exploração dos recursos regionais com vistas à melhoria da qualidade de vida da população.

“Toda pauta que chega na Assembleia é prioritária. Quando se fala em saúde, segurança, infraestrutura, saneamento básico. Temos muitas coisas para pautar, para trabalhar aqui, porém, em todas elas, o que mais me toca são os projetos que olham para as pessoas mais carentes. Nosso objetivo precisa ser o de que todos tenham uma vida mais igualitária. A Assembleia é a casa do povo e tudo o que vier para cá será tratado como pauta prioritária. Nós vamos exercer nosso mandato sempre buscando o que é melhor para o Estado e para os amazonenses”, falou.

Nesse sentido, o deputado declarou que amanhã mesmo (2), após a leitura da mensagem governamental pelo governador do Amazonas, Wilson Lima (UB), será feita a definição dos nomes dos presidentes das comissões temáticas da Casa. Dentre as comissões que mais devem demandar atenção neste momento estão as dos Povos Indígenas e Segurança Pública, tendo em vista os recentes episódios relacionados ao povo Yanomami.

“Amanhã teremos a mensagem governamental e logo após iremos nos reunir e definir quais serão os presidentes das comissões temáticas. Já temos uma comissão que trata do tema indígena e acredito que o deputado que for presidir essa comissão vai ter um tema muito sensível. Nossa missão, enquanto parlamentares, é debater tudo. Acredito que dessa forma a gente vai contribuindo, trabalhando e correspondendo à população da melhor forma possível”, disse.

Presidente reeleito

Reconduzido à presidência da Assembleia Legislativa por aclamação, o deputado Roberto Cidade, reforçou seu compromisso de manter a unidade do parlamento estadual e agradeceu à população do Amazonas pela oportunidade de permanecer como representante do povo.

“Estou muito feliz, otimista e preparado para que a gente possa fazer uma grande legislatura e para que todos os deputados da 20ª Legislatura tenham os instrumentos necessários para que possam corresponder à população. Sou grato ao Amazonas, aos amazonenses que me concederam, no dia 2 de outubro na eleição de 2022, a maior votação que um deputado estadual já obteve em uma eleição, com 105.510 votos. Volto ao parlamento e à presidência da Assembleia Legislativa mais preparado e confiante de que vamos continuar fazendo o nosso papel, que é representar o povo amazonense”, finalizou.

