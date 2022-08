Ricardo Nicolau promete trabalhar para zerar filas do Sisreg ‘já no primeiro dia de governo’

O candidato ao governo do Amazonas pela coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade/PSB), Ricardo Nicolau 77, afirmou que vai promover mudanças de gestão, já no primeiro dia de governo, no caso de ser eleito, para zerar as filas de pacientes que dependem do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg) para conseguir exames, consultas e cirurgias na rede pública de saúde.

“A depender da situação do paciente, a longa espera pode determinar se ele vai viver ou não, se terá sequelas que podem deixar marcas para o resto da vida. Se Deus quiser e a população me der a chance de governar o Estado, vou combater as filas do Sisreg no primeiro dia de governo. De manhã cedo, eu vou estar lá no Sisreg para poder fazer as modificações e credenciar médicos”, garantiu.

Em 2017, Ricardo Nicolau participou ativamente da elaboração de diretrizes de trabalho e da execução das primeiras ações do programa Fila Zero do governo estadual. Na ocasião, mais de três mil pessoas saíram das filas de consultas e exames na rede pública de saúde já nas primeiras 24 horas do programa, segundo o candidato.

No período em que Ricardo Nicolau esteve à frente do Fila Zero, houve redução global de 33% das filas em menos de um mês, com 45,2 mil saindo das filas de espera (redução de 137,4 mil para 92,2 mil). Ao todo, 77 procedimentos zeraram filas para consultas, exames e cirurgias e outros 22 procedimentos reduziram as filas pela metade, informa relatório apresentado pela assessoria da campanha de Ricardo Nicolau.

“Na época do Fila Zero, conseguimos diminuir as filas em pouco tempo porque tive a oportunidade de fazer algumas mudanças de gestão que tornaram tudo mais eficiente. Muitas vezes, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença. E o Sisreg precisa dessas mudanças”, argumentou Ricardo Nicolau.

Saúde do Amazonas será referência nacional

Ricardo Nicolau apresentou um plano para elevar a qualidade do atendimento e da infraestrutura do sistema estadual de saúde e torná-lo um dos melhores do Brasil. As propostas preveem uma série de medidas, com destaque para a criação dos Centros de Atenção Integral à Saúde (CAIS), a construção de uma maternidade de alta complexidade e modernização das unidades existentes.

De acordo com Ricardo Nicolau, que também é diretor do maior grupo de saúde da região Norte, é possível posicionar a saúde do Amazonas em referência para o país.

“Eu tenho a obrigação de tornar a saúde do Amazonas a melhor do Brasil. E é possível. Hoje, a maioria dos pacientes do interior vêm para Manaus em buscar de atendimento. Para resolver isso, vamos implementar o CAIS, que é uma grande clínica com laboratórios e exames que vai dar suporte à rede básica dos municípios”, explica o candidato.

Ainda como parte da transformação da saúde, Ricardo Nicolau propõe construir quatro Centros de Radiodiagnóstico em Manaus, equipados com toda a infraestrutura laboratorial e exames de imagem, além de modernizar os centros cirúrgicos para diminuir o tempo e internação dos pacientes e, assim, aumentar a eficiência das unidades.

“A maioria das cirurgias feitas no Amazonas é com a técnica convencional. O paciente que retira a vesícula por esse método leva três dias para receber alta. Na cirurgia por vídeo, usando essa tecnologia, o tempo de internação cai para 24 horas. Isso mostra que é possível fazer três vezes mais cirurgias tornando todo o processo mais eficiente”, lembra Nicolau afirmando que é importante insistir em tais pontos por acreditar que pose ser a partir deles, a mudança que o candidato propõe para a saúde.

Com informações da assessoria