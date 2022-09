Ricardo Nicolau diz que anonimato para destruir biografia de gente séria é ato covarde

O candidato reagiu com veemência aos ataques em vídeo, exatamente no momento em que ele cresce nas pesquisas, na reta final da campanha eleitoral.

O candidato ao governo do Amazonas pela coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade/PSB), Ricardo Nicolau, repudiou os ataques feitos, em caráter de anonimato, em um vídeo ofensivo à memória do seu pai, Dr. Luiz Fernando Nicolau, médico respeitado que salvou milhares de vidas, falecido em 2020. O material circula em grupos de um aplicativo de mensagens e traz uma série de informações falsas sobre a história e atuação da família Nicolau.

Por meio de suas redes sociais, o candidato reagiu com veemência aos ataques feitos, exatamente no momento em que ele cresce nas pesquisas, na reta final da campanha eleitoral. Ricardo Nicolau também afirmou que levará o caso à polícia e ao judiciário. Ele também fez a denúncia no horário eleitoral gratuito.

“O Amazonas foi sacudido pela pior prática que pode acontecer em uma campanha política: o ataque anônimo, vergonhoso, produzido nas sombras por gente sem escrúpulos. Espalharam um vídeo manchando a memória do meu pai, Dr. Luiz Fernando Nicolau, que infelizmente não está mais aqui para se defender, mas eu estou”, diz Ricardo Nicolau na propaganda de televisão.

Pelas redes sociais, o candidato disse, ainda que a justiça também será feita pela população nas urnas, no próximo dia 2 de outubro. “Nós vamos colocar vocês na Polícia Federal e na cadeia. Quem fez esse vídeo e divulgou nas redes sociais vai ter o que merece”, exclamou nas redes sociais.

História de dedicação

Dr. Luiz Fernando Nicolau é pai de Ricardo Nicolau e faleceu em novembro de 2020, aos 74 anos. Após mais de quatro décadas dedicadas a trabalhar pelo próximo, deixou um legado histórico na área da saúde médica e hospitalar do Amazonas.

Enquanto ainda estudava medicina na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), era professor em cursos pré-vestibulares e escolas estaduais. Aos fins de semana, dirigia um táxi para complementar a renda. Formou-se médico em 1973, com especialização em neurocirurgia. Passou a integrar a primeira equipe de neurocirurgia da história do Amazonas.

Em 1976, Dr. Luiz Fernando fundou o extinto Pronto-Socorro e Hospital dos Acidentados. Em 1979, fundou o Hospital Samel e, no ano seguinte, em 1980, inaugurou a instituição filantrópica Sociedade Pró-Saúde ‘Dr. Luiz Fernando’. Ingressou na política partidária em 1986, aos 40 anos de idade, ao ser eleito deputado estadual.

Foi reeleito para o segundo mandato na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) em 1990. Em 1994, Dr. Luiz Fernando foi eleito deputado federal pela primeira vez, dono da segunda maior votação do pleito. Reelegeu-se para o segundo mandato em 1998. Em 2012, assumiu o terceiro mandato na Câmara Federal.

Com informações da assessoria