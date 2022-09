Repórter da Band em Londres é abordado pela polícia quando estava em reportagem ao vivo

Momento inusitado vivido por Felipe Kieling na cobertura da morte de Elizabeth II foi narrado em tempo real por Datena

O correspondente da Band em Londres, Felipe Kieling, fazia a cobertura das homenagens à rainha Elizabeth II quando foi abordado por dois policiais ingleses às margens do rio Tâmisa.

No estúdio de São Paulo, José Luiz Datena pediu que a imagem fosse colocada no ar. Mesmo sem falar inglês, ele narrou em tempo real o que acontecia. “Parece uma conversa amigável”, disse.

Os agentes pediram a identificação profissional do brasileiro. Curiosamente, sua carteira de jornalista estava vencida, mas ele abriu o e-mail no celular para mostrar o pedido de renovação.

Somente após ser liberado, Kieling se deu conta de que estava ao vivo durante toda a abordagem. Datena pediu que ele contasse em detalhes a conversa com a polícia britânica.

“Sabe qual foi minha grande credencial? Meu Instagram. Ele olhou e disse: ‘Pô, você tem bastante seguidor aí, hein?’ (o repórter possui 81 mil seguidores). E eu mostrei uma foto entrevistando o (David) Beckham, que é um ídolo aqui.”

O correspondente reproduziu uma brincadeira feita com o agente: “Achei que você ia me prender ao vivo”. “Você estava o tempo todo no ar, e eu torcendo para você ser preso. Ia ser uma notícia maravilhosa”, debochou Datena.

“O James Bond não ia aparecer porque morreu no último filme. Seria o próximo agente, que não sei quem é, o 008”, completou o âncora do ‘Brasil Urgente’.

Felipe Kieling já havia virado notícia em 30 de junho. Transmitia informações sobre o futuro de Neymar no futebol quando precisou pegar no colo o filho, Lucas, então com 11 meses.

O correspondente explicou que levou o garoto com ele para fazer a entrada ao vivo na rua porque sua mulher, uma irlandesa, tinha uma reunião importante de trabalho e não havia outra pessoa para cuidar do menino.

O vídeo do repórter com o filho no colo fez sucesso nas redes sociais. Virou exemplo das dificuldades de um correspondente no exterior trabalhando com estrutura mínima e da realidade na Europa, onde contratar uma babá é luxo para poucos.

Felipe é filho da também jornalista Silvana Kieling, que ficou famosa pelas entradas ao vivo e matérias emocionais nos programas de Gugu Liberato.

Com informações do Terra