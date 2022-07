Referência em serviços de enfermagem, Segeam conquista certificação internacional de qualidade

A Associação Segeam (Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas) conquistou, no último dia 12, a certificação Qmentum Internacional, concedida pela Quality Global Alliance (QGA) e certificada pelo Accreditation Canada International, presente em mais de 30 países. É a primeira Associação do País a receber a acreditação, voltada a um modelo de excelência com padrões globais, pautado na alta performance em qualidade e segurança em saúde.

A certificação é resultado da avaliação dos serviços prestados pela Segeam, a partir do Programa Pé Diabético, ofertado no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde), há oito anos, em quatro policlínicas estaduais de Manaus, e gerido pela Associação. “É um passo importante para reforçarmos a qualidade dos nossos serviços e o comprometimento em equipe para a prestação de uma assistência especializada cada vez mais eficaz, baseada nas boas práticas multidisciplinares”, frisou a presidente da Segeam, enfermeira estomaterapeuta Karina Barros.

O programa Pé Diabético foi implantado no serviço público de saúde do Amazonas, com o objetivo de trabalhar não só o atendimento a diabéticos que apresentam lesões nos membros inferiores ou alterações vasculares decorrentes da doença, mas também, para prevenir a hospitalização de pacientes com esse perfil, orientando-os, de forma educativa, sobre como evitar complicações derivadas da doença, estimulando, assim, a melhoria da qualidade de vida. O programa também visa a desospitalização desses pacientes de forma otimizada.

No seu perfil na rede social Instagram, a Quality Global Alliance comemorou o avanço, frisando que a instituição, voltada, atualmente, à área da saúde, oferta uma mão de obra extremamente qualificada e atualizada com a aplicação de elevados padrões que estimulam a excelência do cuidado. “Essas e outras características fazem da Associação um modelo de administração, comprometida com uma atenção de qualidade e diferenciada à população do Amazonas”.

Avaliação

O processo de avaliação da equipe Segeam teve início no dia 29 de junho, com etapas que incluíram a análise de fluxos, discussões sobre liderança executiva e equipe de colaboradores, análise de capital humano, gestão de acesso, estrutura do programa, metodologia de gestão integrada de qualidade, assistência, biossegurança e demais protocolos de atendimento.

“A busca pela certificação foi iniciada em 2021, de forma muito desafiadora, tendo em vista a pandemia da Covid-19, que comprometeu os fluxos de atendimento na rede SUS em todo o País, exigindo adaptações imediatas. No entanto, conseguimos dar continuidade ao nosso cronograma, com o esforço em equipe, ajustando nossa metodologia e garantindo, tanto aos pacientes em acompanhamento, quanto aos novos pacientes admitidos pelo programa, um atendimento técnico multidisciplinar tendo como foco o bem-estar dessas pessoas e resultados efetivos”, destacou Anathuza Veiga Trindade, secretária executiva de Gestão da Qualidade e Projetos da Segeam.

Dupla certificação de qualidade

A Qmentum Internacional é a segunda certificação concedida à Segeam em menos de cinco meses. Em março deste ano, a instituição, considerada referência na prestação de serviços especializados em saúde no Amazonas, foi a primeira prestadora de serviços ao SUS do País, a conquistar a ‘Certificação por distinção de serviços’, concedida pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG), com sede em São Paulo (SP), e que atua há mais de 25 anos em processos voltados à melhoria da qualidade e segurança no setor.

A superintendente de Administração e Finanças da Associação, Eliane Calderaro, destaca que cada nova acreditação contribui para um atendimento de alto padrão aos usuários, além de estimular outras instituições a buscarem esse tipo de melhoria, garantindo um diferencial nas práticas executadas no SUS. “O resultado é sentido na ponta, no atendimento ao paciente, com um atendimento humanizado, especializado e voltado à atenção integral”, explicou. De acordo com ela, a expectativa agora é em torno da certificação ISO 9001/2015 (Gestão da Qualidade) e da ISO 31000 (Gestão de Riscos), focada em elevar a qualidade na gestão corporativa, e cujo processo está em andamento na instituição.

*Com assessoria