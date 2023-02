Rayssa Leal disputa hoje a final do Mundial de Skate Street nos Emirados Árabes Unidos

Mesmo lesionada, “Fadinha” se garante entre os 8 melhores; outras duas brasileiras também avançam. Entre os homens, Kelvin Hoefler passa

O Brasil colocou ontem (4), três atletas na final do Mundial feminino de Skate Street, em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos: Gabriela Mazetto e Pâmela Rosa, além da favorita Rayssa Leal. A decisão será hoje (5), e contará com outras cinco skatistas.

Além de ser medalhista olímpica, ter apenas 15 anos e ser a atual campeã mundial, o destaque fica por conta de Rayssa Leal também pelo fato de estar competindo lesionada. Na última quinta-feira, 2, ela machucou o braço durante um um treino. No dia seguinte, ela teve dificuldades, mas passou para as semifinais. Vale destacar que Rayssa entrou já nas quartas de final por conta de ser a atual campeã.

Rayssa Leal participou da primeira semifinal e avançou com 252,98 pontos. Assim, ela ficou entre as três melhores do primeiro grupo. Já Gabi ficou com 221,56. Pâmela Rosa, por sua vez, passou com 219,43, na segunda semifinal.

Outras duas skatistas se classificaram através da repescagem. No geral, a melhor classificação foi da japonesa Akama Rizu, com 253,65. Rayssa ficou em segundo, Gabi em quinto e Pâmela em sexto. 16 atletas competiram e quem avançou em oitavo foi a americana Paige Heyn, com 209,19.

Entre os homens, Kelvin Hoefler é o único representante do Brasil na final, que também será neste domingo. Ele avançou com a sétima melhor pontuação: 237,86. Já Giovanni Vianna foi eliminado na semifinal, somando 151,75, em 15º.

O torneio conta pontos para a corrida olímpica de Paris-2024. A partir da próxima quarta-feira (08), alguns desses mesmos skatistas estarão no Mundial de Skate Park, na mesma cidade.

Com informações do Terra