Rayssa Leal conquista o título do X-Games pela segunda vez

A brasileira Rayssa Leal conquistou, na madrugada deste sábado (13), o bicampeonato de skate street do X-Games (um dos maiores eventos de esportes radicais do mundo). A disputa foi realizada em Chiba (Japão). As japonesas Momiji Nishiya (segunda colocada) e Rizu Akama (terceira) completaram o pódio. A primeira conquista da maranhense de 15 anos de idade na competição foi alcançada em 2022, também na localidade japonesa.

A confirmação da conquista veio quando os organizadores cancelaram a disputa final por causa das chuvas. Dessa forma, os resultados obtidos nas classificatórias definiram as vencedoras. Rayssa ficou com os 88,33 pontos conquistados anteriormente. A campeã olímpica em Tóquio, Momiji Nishiya, com 86,66 pontos, enquanto Rizu Akama completou o pódio com 83,66.

Na temporada anterior, Rayssa já havia vencido todas as etapas da Liga Mundial de Skate Street e, logo na abertura da atual temporada, foi a melhor também em Chicago (Estados Unidos), em torneio disputado no final de abril. A jovem é a líder do ranking mundial da prova que dá vaga aos Jogos Olímpicos de Paris, que serão disputados em 2024.

