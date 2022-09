‘Quem manda é o povo’, diz vice de Amazonino ao ser recebido com festa no Coroado

Moradores e comerciantes do bairro Coroado, zona Leste de Manaus, declararam, no fim da tarde de hoje (21), que o candidato Amazonino Mendes (Cidadania) será eleito governador do Amazonas, ao lado do candidato a vice-governador, o ex-deputado federal Humberto Michiles (PSDB).

Em caminhada pelas ruas do bairro, Humberto Michiles disse que quem manda no estado é o povo amazonense, que aspira por melhorias. “Quem manda é o povo. Vocês são os patrões. Não adianta querer vir comprar, agora, o voto do povo do Coroado, porque o povo aqui não se vende. Esse povo ama Manaus e o Povo do Amazonas. É por amor que nós vamos eleger o Amazonino governador e o Betão, vice-governador”, disse Humberto, convidando os moradores a compararem as gestões de Amazonino com a do atual governador

Diego Maciel, candidato a deputado estadual pelo PMN, disse que escolher Amazonino Mendes foi a melhor escolha no pleito de 2022. “Amazonino e Humberto querem melhorar o Amazonas. E, hoje, eles estão demonstrando que vão ter um olhar diferenciado para o bairro do Coroado. É isso que a gente precisa. Por isso, chegou a hora de multiplicarmos os votos em prol de Amazonino Mendes”, disse.

Para o aposentado Raimundo Nonato de Oliveira, 65, Amazonino não promete, ele realiza obras em benefício do povo. “Ele é um homem trabalhador, um homem de responsabilidade, ele é um homem que luta pelo povo, que luta pelos pobres. Ele não promete, ele faz”, disse.

Amazonino e Humberto Michiles vão executar, a partir de 2023, caso sejam eleitos, o maior programa de combate à fome da história do Amazonas, com o aumento do auxílio estadual para R$ 450; expansão do programa Leite do Meu Filho; construção de 10 mil casas populares com sistema solar; além do adicional financeiro às mães consideradas chefes de famílias, que também receberão cestas básicas dignas do Governo do Amazonas.

Com informações da assessoria