Quem é John Fetterman, casado com brasileira e eleito ao Senado nos EUA

Quando o político democrata John Fetterman foi eleito vice-governador da Pensilvânia, nos EUA, em 2018, sua mulher, Gisele Barreto Fetterman, fixou uma postagem em seu perfil no Twitter: “Pensilvânia, sua vice-primeira-dama é uma ex-imigrante ilegal. Obrigada.”

Brasileira nascida na Tijuca, no Rio de Janeiro, Gisele nunca escondeu que viveu por 15 anos como imigrante ilegal nos EUA até obter seu green card (o visto de residência) em 2005 e sua cidadania em 2009.

Mas em 2018, a afirmação foi marcante porque ela havia sido chamada de “ilegal” por um rival de seu marido.

A resposta de Gisele, no entanto, mostrou que ela não tem vergonha de sua história e que não deixaria isso ser usado como ofensa.

O episódio, no entanto, não foi a última vez que ela sofreu ataques por ser imigrante. No ano passado, um vídeo de uma mulher xingando a brasileira no supermercado viralizou nas redes, causando revolta no público.

Politicamente atuante e muito presente nas redes sociais, Gisele foi central na campanha do marido ao Senado dos EUA neste ano – Fetterman, foi eleito senador pela Pensilvânia com 50,5% dos votos.

Ele venceu o médico-celebridade Dr. Oz, republicano rico que tinha o apoio do ex-presidente Donald Trump e ficou famoso por dar conselhos de saúde no programa da apresentadora Oprah Winfrey.

A eleição de Fetterman é uma vitória-chave para os democratas na disputa pelo Senado em uma eleição em que o desequilíbrio entre democratas e republicanos na Casa pode definir o futuro do governo do presidente Joe Biden.

Foi também uma vitória histórica: nenhum democrata conseguia ocupar a cadeira de senador pela Pensilvânia desde 1962.

Para Fetterman, pessoalmente, a própria campanha já havia sido um desafio: ele sofreu um AVC antes das primárias e sua fala ainda estava afetada em agosto, quando ele apareceu publicamente pela primeira vez desde o incidente médico.

Rivais e jornalistas colocaram dúvidas sobre sua saúde, mas o jornal The New York Times afirmou que no último debate ele “estava fluente o suficiente para apresentar a sua visão democrata para um Estado que pode determinar o controle do Senado”.

Com a vitória, Fetterman, Gisele e seus três filhos – Grace, Karl e August – devem se mudar da Pensilvânia para Washington DC.

O cachorro da família – que já ganhou o prêmio ‘Cachorros do Ano’ do canal CW – também deve ir. Representando uma tradição brasileira, Gisele adotou um vira-lata caramelo, batizado de Levi.

