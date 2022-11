Queiroga faz pronunciamento oficial e apela aos pais por vacinação contra poliomielite

Ministro divulgou plano de combate à doença, que corre risco de retornar às Américas

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um pronunciamento oficial em rede nacional na noite de ontem (6), para fazer um apelo a pais e responsáveis que vacinem crianças contra poliomielite e afirmou que a pasta está empenhada em manter o país livre da doença.

Queiroga reforçou que a taxa de vacinação do público-alvo (crianças abaixo de 5 anos) está abaixo de 70%, enquanto a meta é imunizar 95% desse grupo, cerca de 14 milhões de crianças.

Na 3ª feira (1º.nov), o Ministério da Saúde lançou um plano com o objetivo de unir esforços da União, dos Estados e dos municípios no combate à doença.

“As coberturas vacinais estão caindo no mundo, assim como no nosso Brasil, situação agravada com a pandemia da Covid-19“, disse o ministro, que apontou que doença está erradicada nas Américas há 32 anos. “Corremos o risco de perder essa importante conquista“, afirmou.

O chefe da Saúde citou Paraíba e Amapá como exemplos na cobertura vacinal, que já imunizaram mais de 90% do público-alvo.

O ministério realizou uma campanha para ampliar vacinação contra a polio de 7 de agosto a 30 de setembro, iniciativa que precisou ser prorrogado por causa da baixa adesão.

Em setembro, a pasta anunciou que 58,9% dos municípios brasileiros apresentam alto risco para a reintrodução do vírus.

Com informações do Poder360