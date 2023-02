Público que quer se despedir de Amazonino tem até meia noite de hoje para ir ao Teatro

O portão do Teatro Amazonas será fechado à meia noite de hoje para que público que estiver na área interna possa se despedir do ex-governador. Será permitida permanência de populares até às 5h de amanhã (18)

O funeral do ex-governador do Amazonas, Amazonino Armando Mendes, já reuniu mais de 3 mil pessoas entre ontem e hoje (16 e 17), no Teatro Amazonas. Passaram pelo local fãs, familiares e mais de 500 autoridades. A despedida é aberta ao público e ocorre até a manhã de sábado (18/02), porém a permanência do público no local será permitida até as 5h. Para isso, é necessário estar na fila de visitação até a meia-noite de sexta para sábado.

Eleitora de longa data de Amazonino, a aposentada Maria Terezinha, de 77 anos, compareceu ao funeral com um álbum de fotos e adereços símbolos do ex-governador. “Eu tenho uma gratidão muito grande. Para mim era um homem do bem e vai continuar na memória das pessoas que gostam dele. Eu acompanho ele desde a primeira vez que ele foi prefeito. Eu vim hoje aqui e vou voltar mais tarde”, afirmou Maria.

Muito emocionada, a professora Giselle Botelho classificou o ex-governador como um estadista do Amazonas, a par com ídolos nacionais. “Eu poderia ter o Pelé, ser fã… Roberto Carlos, até gosto, mas eu acho que o meu ídolo sempre será Amazonino Mendes, paizão. Meu avô era caboclo do interior como ele, então ele se identifica muito com a minha história” contou, comovida.

No sábado, às 8h, será realizado um culto reservado à família, seguido pela solenidade de honras militares. A saída do cortejo acontecerá às 9h, com passagem pelo Centro Cultural Palácio Rio Negro, na avenida Sete de Setembro; pela primeira unidade da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), na avenida Carvalho Leal; pelo Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na avenida Mário Ypiranga Monteiro; e pela Sede do Governo, na avenida Brasil, seguindo para solenidade de cremação reservada à família.

Trajetória política

Natural do município de Eirunepé, Amazonino Mendes tinha 83 anos de idade. Em sua longa carreira política foi senador da República, prefeito de Manaus por três mandatos e quatro vezes governador do Estado. O político amazonense faleceu no domingo (12), em São Paulo, onde estava internado.

Com informações da Secom