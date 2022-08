Projeto RespirAR realiza oficina de capacitação para profissionais de fisioterapia

Atividade contou com palestras de fundamentos teóricos e exercícios práticos para tratamento pós-Covid_

O Projeto RespirAr realizou no fim de semana, na Vila Olímpica de Manaus, uma oficina de capacitação nas áreas de liberação miofascial e ventosaterapia, com objetivo de elevar o nível técnico dos atendimentos no processo de reabilitação dos pacientes pós-covid. Participaram da atividade, profissionais de fisioterapia e estagiários do projeto coordenado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“Essas oficinas e treinamentos são de grande relevância na qualificação da equipe que integra o projeto, elevando o nível do nosso atendimento e trazendo resultados positivos para os pacientes que realizam o tratamento pós-covid no projeto RespirAR”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

A oficina faz parte do programa de aprimoramento profissional da equipe de fisioterapia do projeto, e teve carga horária de 4 horas, onde 25 fisioterapeutas e estagiários participaram das palestras e atividades práticas. Durante a programação foi ministrada técnicas de liberação miofascial e ventosaterapia com apresentação de casos clínicos e metodologias aplicadas na prática.

A coordenadora de fisioterapia do Projeto RespirAR, Sâmia Franco, destacou a importância da oficina para os profissionais. “Nosso principal foco em realizar a oficina é trazer benefícios para nossos pacientes. Os fisioterapeutas que estão participando poderão aplicar no dia a dia novas técnicas por meio da ventosaterapia e liberação miofascial, manual e instrumental, proporcionando soluções mais eficazes nas patologias a serem tratadas”, ressaltou Sâmia.

Para Aline Rodrigues, fisioterapeuta no núcleo do RespirAR na Vila Olímpica, a oficina é de suma importância para os serviços realizados nos núcleos do projeto. “Participar dessa oficina agrega bastante no nosso atendimento com os pacientes, porque sabemos o quanto a fisioterapia é fundamental no processo de reabilitação pós-covid, e tudo que aprendemos colocaremos em prática nas atividades”, comentou Aline Rodrigues.

Unidades

O RespirAR conta com 10 núcleos de atendimentos espalhados pela capital amazonense, entre eles as Policlínicas Antônio Aleixo, Codajás e João dos Santos Braga e os Centros de Atenção ao Idoso (Caimis) Ada Viana e o André Araújo.

Além desses, os Centros Estaduais de Convivência da Família (CECFs) Padre Pedro Vignola, Magdalena Arce Daou , Teonízia Lobo, Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci) e a Vila Olímpica de Manaus, onde surgiu o projeto, também são pontos de atendimento.