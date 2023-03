Projeto da Fiocruz Amazônia leva exposição ao Espaço Ecam do Manauara Shopping

O Programa Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (OBSMA), da Fiocruz, realizou palestra sobre a importância do consumo da água potável para a saúde nesta semana no Espaço da Cidadania Ambiental (Ecam), do Shopping Manauara.

A pesquisadora Luciete Almeida Silva, do Laboratório Diversidade Microbiana da Amazônia Com Importância Para a Saúde – DMAIS, do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), foi a convidada da edição especial do Ecam de março, em comemoração ao Dia Mundial da Água (22/03). Além da palestra sobre “A importância da água potável “, a pesquisadora levou ao espaço uma exposição interativa, com uso de microscópio e placas de bactérias patogênicas provenientes da água, que podem prejudicar a pessoa que as ingere. A mostra atraiu a atenção dos alunos da Escola Municipal Fernando Timóteo da Silva, do Manoa, Zona Norte, que ouviram atentamente as explicações da pesquisadora.

“O objetivo foi dar uma aula sobre água e fazer com que as crianças assimilem a importância dos cuidados que se deve ter com a ingestão e o uso correto da água, explicando como deve ser armazenada, purificada, mostrar as bactérias que podem causar doenças como a diarreia, num bate-papo com as crianças, que com certeza são multiplicadoras das informações na escola e em casa”, explica Luciete, que desenvolve o projeto Epidemiologia das Doenças de Transmissão Hídrica no Estado do Amazonas, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). O projeto faz a coleta de balneabilidade de igarapés, nascentes e da água utilizada em domicílios de 12 municípios.

“De cada município, escolhemos quatro comunidades, por conta da incidência de doenças diarreicas e de desnutrição, além da inexistência de métodos de filtração da água, o que caracteriza o território como sendo de grande vulnerabilidade. Coletamos a água e realizamos os testes necessários e mostramos para os moradores, em uma oficina devolutiva, qual a real condição da água consumida por eles”, afirmou Luciete, complementando que, além de mostrar a contaminação, as oficinas esclarecem também sobre métodos eficientes de filtração da água, entre os quais o sistema Salta Z, que capta a água do rio, submetendo-a a um processo de clorificação que a torna potável.

O Laboratório Diversidade Microbiana da Amazônia com Importância para a Saúde (DMAIS) visa desenvolver pesquisas integrando avaliações de aspectos econômicos, socioambientais, epidemiológicos e biológicos presentes na Amazônia.

A atuação do Laboratório baseia-se em ampliar os conhecimentos da diversidade biológica tanto de importância médica, como ambiental e biotecnológica, através de métodos atuais de sistemática, da biologia celular e molecular, e da proteômica; com vistas a contribuir para implantação de medidas de prevenção e controle de doenças/agravos, além do desenvolvimento biotecnológico da região.

A Fiocruz é parceira da Secretaria Municipal de Educação (Semed), no projeto Ocas do Conhecimento Ambiental e Espaço da Cidadania Ambiental, no Manauara Shopping.

As atividades pedagógicas no Ecam ocorrerão ao longo do ano de 2023 sob a coordenação do Projeto Ocas do Conhecimento, da Semed. O projeto é responsável por desenvolver ações ambientais nas escolas do município de Manaus e no Ecam. Ao longo deste ano, serão abordadas as seguintes temáticas: Planeta Terra (abril), Biodiversidade (maio), Meio Ambiente (junho e julho), Floresta (julho e agosto), Povos Indígenas (agosto e setembro), Aniversário de Manaus (outubro) e Consciência Negra (novembro). Além da OBSMA e Fiocruz Amazônia, são parceiros do Ecam o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa), Secretaria Estado de Educação (Seduc) e Conselho Regional de Biologia – CRbio.

