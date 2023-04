Programa Cidade Empreendedora levará capacitações gratuitas para Presidente Figueiredo

O planejamento do cronograma de ações que serão desenvolvidas durante a execução do programa Cidade Empreendedora é um dos assuntos discutidos entre a Prefeitura de Presidente Figueiredo e o Sebrae Amazonas.

Com a iniciativa, o município pretende impulsionar a economia local, promovendo a geração de empregos e renda, além de capacitar os empreendedores locais e fomentar o desenvolvimento sustentável da região. O programa Cidade Empreendedora oferece oficinas, consultorias e capacitações gratuitas para empresas, agricultores, professores, alunos, artesãos e a população em geral, visando à inclusão social e ao empoderamento econômico desses grupos, além de abranger diversos segmentos da sociedade.

Além disso, o programa deve contribuir para a formação de uma rede de empreendedores e parceiros locais, gerando um ambiente propício para o desenvolvimento de negócios e para a criação de novas oportunidades no município.

Para o Secretário Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Comércio (Semtec), Edvan Carias, o programa vai implementar políticas públicas que valorizem a classe empresarial e os pequenos negócios, oferecendo capacitação para que pequenos negócios ampliem sua base comercial, inclusive capacitando o poder público. Além disso, a ferramenta de desburocratização será utilizada para estimular ainda mais o município.

“Sabemos que a burocracia é um dos principais entraves para quem busca abastecer, formalizar ou mesmo investir em novos negócios. A ideia é criar um ambiente seguro para novos investimentos, tornar a cidade uma cidade de oportunidades e restaurar nosso crescimento econômico”, explica Carias.

Com a realização de mais de 200 atividades previstas para os próximos 8 meses, o programa estima ser uma importante ferramenta para o desenvolvimento do município. Com a participação ativa da população e das entidades locais, espera-se que a Cidade Empreendedora possa gerar impactos positivos duradouros no município, consolidando-o como um polo de empreendedorismo e desenvolvimento na região.

Para a implantação do programa em Presidente Figueiredo, seis secretarias municipais estarão envolvidas diretamente, a saber: Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Comércio (Semtec), Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola, Aquícola e Pesqueiro (Semada), Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e Secretaria Municipal de Educação (Semed). A intenção é criar uma sinergia entre as pastas, visando à integração das ações e ao fortalecimento da economia local.

O município aderiu oficialmente ao programa no dia 14 de abril, com a assinatura da prefeita Patrícia Lopes, e também contou com a presença da Diretoria Executiva do Sebrae Amazonas e outras autoridades de Presidente Figueiredo.

