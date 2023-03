Profissionais nomeados pela Semsa devem se apresentar até o dia 28

Os aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), nomeados pelo prefeito de Manaus, David Almeida, na segunda-feira, por meio do Decreto de 27 de fevereiro de 2023, devem realizar os procedimentos de posse até o dia 28 de março. O edital de convocação dos 674 profissionais de nível fundamental, médio, médio técnico e superior foi publicado na edição 5.535 do Diário Oficial do Município (DOM) de terça-feira, 28/2, com as orientações relativas à admissão.

Dentre os convocados, estão aprovados nos editais 001, 002 e 003 de 2021 e nos editais 007 e 008 de 2012. O Edital de Convocação pode ser conferido no site da Semsa, no item Concursos, ou diretamente pelo LINK.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, orienta que os convocados verifiquem a forma de apresentação de documentos e exames obrigatórios e estejam atentos aos prazos legais, para não perder a vaga. “Esperamos que todos compareçam no período indicado, assumam seus cargos e passem a exercer suas atividades nas sedes administrativas e nas unidades de atendimento, fortalecendo o trabalho das equipes que já atuam na nossa rede municipal de saúde”.

De acordo com o Edital de Convocação, os profissionais nomeados devem acessar o site pssemsa.manaus.am.gov.br para realização de cadastro e inserção digital dos documentos obrigatórios listados no Anexo 2 do edital. Entre eles, estão documento de identidade, CPF, título de eleitor com comprovantes de votação das últimas eleições ou certidão de quitação eleitoral, certificado de reservista ou carta patente, comprovante de residência, documento de identificação e CPF dos filhos menores de idade, certidões negativas de antecedentes criminais, atestado de sanidade física e mental, comprovante de imunização contra a Covid-19, com o esquema vacina completo.

Também devem ser inseridos os comprovantes de escolaridade: diploma de graduação, com histórico, para cargos de nível superior; diploma de especialização, com histórico, conforme exigência do cargo, também para os cargos de nível superior; certificado de ensino médio, com histórico, para os cargos de nível médio; certificado do curso médio técnico específico da área, para cargos de nível médio técnico; certificado de ensino fundamental com histórico, para os cargos de nível fundamental; e, ainda, o registro no respectivo conselho profissional, com comprovante de quitação da anuidade.

Documentos

Como documentos extras, devem ser apresentados o Protocolo de Exoneração de Cargo, se houver acúmulo; e a declaração e Acúmulo de Cargo Público, se houver, com carga horária de trabalho.

Após a realização do cadastro, os profissionais devem comparecer à sede da Semsa, com acesso pela rua Maceió, nº 160, bairro Adrianópolis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, levando cópia dos documentos indicados no edital e os originais, para conferência. Os convocados devem se dirigir ao auditório da instituição, onde serão dadas as orientações quanto aos procedimentos pré-admissionais e verificados os pré-requisitos para a posse. O prazo para apresentação vai até 28 de março.

Dos 674 convocados, 200 são agentes comunitários de saúde e 474 pertencem a outras 72 categorias de nível fundamental, médio, médio técnico e superior, que irão atuar nas atividades finalísticas e nas atividades de apoio.

O concurso da Semsa ofereceu o total de 2.001 vagas, por meio de três editais, com todas as provas realizadas ao longo do ano passado. Com a nova chamada, chega a 1.187 o número de profissionais da saúde nomeados até o momento. O concurso tem validade de dois anos e pode ser prorrogado por mais dois, no entanto, o cronograma da prefeitura prevê mais um chamamento no segundo semestre deste ano e outro no próximo ano, concluindo o processo de nomeações dos aprovados ainda em 2024.