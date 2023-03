Procon-AM e concessionárias de água e energia elétrica prorrogam ‘Feirão Limpa Nome’

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), em parceria com as concessionárias Águas de Manaus e Amazonas Energia decidem prorrogar o “Feirão Limpa Nome”. Devido à grande procura pela população, o atendimento será estendido até 24 de março.

O Feirão estava com previsão da ação por uma semana em alusão ao Dia Mundial do Consumidor, comemorado no dia 15 de março. O primeiro dia foi de grande procura pela população que lotou a sede do órgão em busca de negociar e renegociar as suas contas de água e energia com descontos de até 90%, sem entrada e com parcelas de até 120x.

Segundo o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, a adesão da população está sendo em massa e por esse motivo foi decidida junto às concessionárias Águas de Manaus e Amazonas Energia, a prorrogação de mais uma semana de Feirão.

“O Governo do Estado através do Procon-AM, está trabalhando o lado sensível da população, que deseja regularizar seus débitos de serviços básicos junto às concessionárias prestadoras de serviço de água e energia. E por esse motivo, foi proposto às empresas a prorrogação do Feirão Limpa Nome. As concessionárias aceitaram a prorrogação de imediato, por entender que o amazonense quer e pode negociar seus débitos, com os descontos e parcelamentos acessíveis para todos”, destaca Fraxe.

Até o momento, mais de 3 mil pessoas estiveram no Procon-AM para tratar de negociações e renegociações na primeira semana. A expectativa é que se dobre o número na semana de 20 a 24 de março.

O Procon-AM informa que os atendimentos foram limitados e houve distribuição de senhas para que o atendimento seja realizado. E reforça, ainda, que todos os esforços da equipe, juntamente com as concessionárias, estão sendo feitos para atender com celeridade a toda a população.

Prorrogação

De 20 a 24 de março, das 08h às 15h, na sede do Instituto de Defesa do Consumidor – Procon-AM. Localizado na Av. André Araújo, 1500 – Aleixo.

Com informações da assessoria