“Feirão Limpa Nome” vai até 24 de março

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) informa que o “Feirão Limpa Nome” será estendido até 24 de março. A previsão é que a ação, realizada pelo órgão, em parceria com as concessionárias Águas de Manaus e Amazonas Energia, fosse realizada de 13 a 17 de março, em alusão a semana do consumidor. Porém, devido a grande procura por parte dos consumidores amazonenses, continuará na semana que vem, do dia 20 ao dia 24, das 8h às 15h.

Nesta quarta-feira (15/03), o Procon-AM recebeu um grande número de pessoas em busca de negociações e renegociações junto às concessionárias. Com isso, os atendimentos foram limitados e houve distribuição de senhas para que sejam atendidos, prioritariamente, nesta quinta-feira.

Quem não possui senha só deverá se dirigir ao Procon a partir de sexta-feira.

O Procon-AM reforça, ainda, que todos os esforços da equipe, juntamente com as concessionárias, estão sendo feitos para atender com celeridade à toda a população.