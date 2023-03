‘Feirão Limpa Nome’ é prorrogado nas unidades da concessionária de energia até dia 31

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) solicitou na noite de ontem (22), em uma reunião com a direção da concessionária Amazonas Energia, a prorrogação do “Feirão Limpa Nome”. A direção da concessionária acatou o pedido e a partir de segunda-feira (27) até sexta-feira (31), nas unidades da Amazonas Energia, os usuários poderão obter os mesmos descontos e vantagens oferecidas no Feirão.

O Feirão na sede do Procon-AM continua até esta sexta-feira (24), atendendo a população que comparece ao local em busca de negociar e renegociar as suas contas de água e energia com descontos de até 90%, sem entrada e com parcelas de até 120x.

Segundo o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, a reunião junto a direção da Amazonas Energia foi positiva, e atenderá a grande maioria que está vindo madrugar na porta da sede do Procon-AM em busca de regularizar seus débitos. E informa que a prorrogação não ocorrerá com a concessionária Águas de Manaus pois a procura é menor e o Feirão está conseguindo resolver a todos sem necessidade de prorrogação.

“Seguindo uma determinação do governador Wilson Lima, sensibilizado com a população amazonense que buscou o Procon-AM nessas duas semanas de ‘Feirão Limpa Nome’, em sua maioria por débito de energia, reunir na noite de ontem, após o encerramento dos atendimentos na sede do órgão, com a direção da Amazonas Energia, para solicitar que os descontos promovidos e as condições de pagamentos sejam estendidas nas unidades da concessionária. Fico muito satisfeito em informar que foi acatado o nosso pedido e a população amazonense terá até mais uma semana para solucionar seus débitos de energia,” afirma Jalil Fraxe, diretor-presidente do Procon-AM.

Até o momento, mais de 7 mil pessoas estiveram no Procon-AM para tratar de negociações e renegociações na primeira semana. A expectativa é que ao menos mais 3 mil pessoas busquem os postos da Amazonas Energia na próxima semana.

O Procon-AM reforça que todos os esforços da equipe, juntamente com as concessionárias, estão sendo feitos para atender com celeridade à toda a população até esta sexta-feira (24/03).

O Feirão Limpa Nome é uma realização do Instituto de Defesa do Consumidor – Procon-AM em parceria com as concessionárias Amazonas Energia e Águas de Manaus na sede do órgão, localizado na Av. André Araújo, 1500 – Aleixo, das 08h às 15h.

Com informações do Procon-AM