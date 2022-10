Principais cientistas brasileiros declaram voto em Lula; 141 já assinaram o manifesto

Um grupo de 141 cientistas brasileiros assinou um manifesto em apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre os signatários estão o presidente de honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Ennio Candotti, o pesquisador emérito da Fiocruz Renato Cordeiro, e o neurocientista Sidarta Ribeiro.

O texto afirma que os governos petistas foram responsáveis por consolidar as bases para “o desenvolvimento científico e tecnológico” do país. “As sementes da igualdade germinaram e alimentaram as artes, a cultura e a cooperação internacional”, diz um trecho.

O governo de Jair Bolsonaro, por sua vez, foi classificado como uma gestão que alimenta “a ignorância contra a razão”. O documento dos cientistas ainda tece críticas a respeito da condução da pandemia de Covid-19, ressaltando que o atual presidente e seus apoiadores enfatizaram o uso de medicamentos sem comprovação científica no combate à doença.

Leia a íntegra do manifesto:

Manifesto da comunidade cientifica em apoio a Luis Inácio Lula da Silva-Lula

“Apoiamos a candidatura de Luis Inácio Lula da Silva para presidente do Brasil no segundo turno das eleições.

Justifica nossa manifestação o fato de que a política de seu governo deu continuidade e consolidou, de 2003 a 2011, as bases para o desenvolvimento fraterno, educado, científico e tecnológico em nosso país. As sementes da igualdade germinaram e alimentaram as artes, a cultura e a cooperação internacional.

Condenamos o atual governo por fomentar a ignorância contra a razão, devastar os ambientes e o viver juntos em nossa terra; por agredir o bom senso na grave pandemia da saúde; por tratar a Covid e suas vítimas com desprezo, estimulando o uso de terapias inócuas como a Cloroquina e a Ivermectina.

Muitas das 686 mil mortes poderiam ter sido evitadas se as indicações de cientistas e sanitaristas tivessem prevalecido ao terraplanismo das orientações de governo.

Apoiamos a formação da ampla frente de forças políticas que Lula reuniu em torno de sua candidatura. A iniciativa está comprometida com a democracia e a igualdade e será importante para a implementação das políticas científica, tecnológica, de meio ambiente, educacional, de saúde e cultural do novo governo.

Uma página repulsiva de nossa história será virada em 30 de outubro, mas não esquecida.

Personalidades que já deram apoio ao manifesto:

Ennio Candotti – Museu da Amazonia – MUSA

Renato Cordeiro – Fiocruz

Sergio Rezende – UFPE

Luiz Davidovich – UFRJ

Ricardo Galvão – USP

Maria Manuela Carneiro da Cunha – USP Univ Chicago

Samuel Goldenberg – Fiocruz

Ildeu Castro Moreira – UFRJ

Otavio Velho – Museu Nacional-UFRJ

Aldo Zarbin – UFPR

Sidarta Ribeiro – UFRN

Marilene Correa – UEA

Carlos Frederico Martins Menck- USP

Dora Selma Fix Ventura-USP

Debora Foguel – UFRJ

Isaac Roitman – UnB

Lucia Melo – UFPE

Marcelo Knobel – Unicamp

Moises Goldbaum – USP

Lucile Maria Floeter Winter- USP

Soraya Smaili, Unifesp

Silvia Batistuzzo – UFRN

Ana Maria Benko Iseppon – UFPE

Wilson Savino – Fiocruz

Antonio Carlos Campos de Carvalho-UFRJ

Luis Eugenio Portela Fernandes de Souza- UFBA

Tania Cremonini Araujo Jorge – Rede Ciência e Arte

Ima Célia Guimarães Vieira – Museu Goeldi

Adalberto Fazzio – USP

Marcus Barros – UFAM

Reinaldo Guimarães – UFRJ

Celso dal Re Carneiro – Unicamp

Vanderlan Bolzani – UNESP

Kaline Coutinho- USP

Luís C. Muniz – Fiocruz

Lígia Bahia – UFRJ

Marta Barroso – UFRJ

Jose Vicente Tavares – UFRGS

Nilson Gabas – MPEG

Renato Ortiz – Unicamp

Sergio Pereira Leite – UFRRJ

Diogo Lopes de Oliveira – UFCG

Nelson Pretto – UFBA

Maria José Carneiro – UFRRJ

Renato A. Cavalcanti-Shiel – UFRGS

Leonilde Servolo de Medeiros – UFRRJ

Valter Lúcio de Oliveira – UFF

Israel Felzenszwalb-UERJ

Leticia de Oliveira – UFF

Nissin Moussatche – UFRJ

Clóvis Oliveira – UFMA

Julio Scharfstein-UFRJ

Angela Hampshire Lopes – UFRJ

Antonio Carlos de Souza Lima – UFRJ

Patrícia Birman – UERJ

André Furtado – Fiocruz

Bruno Lourenço Diaz – UFRJ

Bernardo Galvão de Castro Filho – Fiocruz

Sonia Fleury – Fiocruz

Euclides Ayres de Castilho – USP

Marco Aurelio Martins – Fiocruz

José Antônio Aleixo da Silva – UFPE

Giles Alexander Rae – UFSC

Estevão Rafael Fernandes – UNIR/UFMT

Antonio Jose Silva Oliveira – UFMA

Sônia Maria Simões Barbosa Magalhães Santos – UFPA

Luís Carlos Crocco Afonso – UFOP

Andréa Zhouri – UFMG

Volnei Garrafa – UnB

Carmen Rial – UFSC

Célia Maria de Almeida Soares – UFG

Jose Roberto Cardoso – USP

Cicero Cena – UFMS

Estevão Rafael Fernandes – UNIR

Rosa Acevedo Marín – UFPA

Maria Filomena Gregori – Unicamp

Carolina Arruda Freire – Unicamp

Cornelia Eckert – UFRGS

Carla Costa Teixeira – UnB

Anísio Brasileiro – UFPE

Cicero Rafael Cena da Silva – UFMS

Bela Feldman-Bianco – Unicamp

Rosa Carmina Couto – UFPA

Sonia Barbosa dos Santos – UERJ

Ines Xavier Martins – Ufersa

Heloisa Buarque de Almeida – USP

Olival Freire – UFBA

Edna Castro – UFPA

Antonella Tassinari – UFSC

Cristiana Ferreira Alves de Brito – Fiocruz

Beatriz Kushnir – UFF

Luiz Claudio MIletti – UDESC

Maristela Pereira-UFG

Elita Scio- UFJF

Luciano Prado da Silva – UFRJ

Ricardo Verdum – ABA

Fabiano Freire Costa- UFJF

Antônia Ribeiro-UFJF

Pedro Fiori Arantes – Unifesp

Maria Angélica Minhoto – Unifesp

Paulo Terra – UFF

André Kipnis – UFG

Mônica Martins-UFRRJ

Rômulo Paes – Fiocruz

José Dilermando Andrade Filho – Fiocruz

Silvane Maria Fonseca Murta – Fiocruz

Simone Fonseca – UFG

Iris Roitman – UnB

Ana Claudia Peres Rodrigues – UFJF

Marilene Corrêa da Silva Freitas – UFA

Tulio Batista Franco – UFF

Sebastião Carlos Squirra-USP

Tânia Maria Baibich – UFPR

Carlos Frederico Duarte Rocha- UERJ

Raul Manhães de Castro – UFPE

Joseli Lannes Vieira – Fiocruz

Manoel Bezerra Campelo Neto – UFC

Antonia Pereira Bezerra – UFBA

Mauricio Monken – Fiocruz

Sulamita Klein – UFRJ

Gastão Coelho Gomes -UFRJ

José Carlos Maldonado – USP

Elisabeth Neumann – UFMG

Francisco Carlos Teixeira da Silva – UFRJ

Leda Regis – UFPE

Camila Ribas – Inpa

Ingo Wahnfried – UFAM

Jose Roberto Cardoso-USP

Frederico Garcia Fernandes – UEL

Lucia Hussak Van Velthem Sandra Amato – UFRJ

Elisangela Listado – IFSP

Ricardo Moreno – UNEB

Elias Nunes Dourado – UNEB

Pedro Camargo – IFMG

Fabrício Toscano – UFRJ

Silvio Canuto – USP

Leandro de Paula – UFRJ

Gabriela Barreto Lemos – UFRJ

Eduardo Gomes Neves – USP

Ana Vilacy Glaucio – MPEG”

