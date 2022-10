Presidente estadual do Avante, David Almeida acredita em votação histórica do partido

Presidente Estadual do Avante e prefeito de Manaus, David Almeida afirmou hoje (2), na saída da escola estadual Antônio Bittencourt, no Morro da Liberdade, sua zona eleitoral, que está confiante em uma votação histórica do partido, chegando a eleger quatro representantes para a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e um deputado federal.

“Nós temos bons nomes no Avante. Acredito e temos informações que é possível elegermos até quatro deputados estaduais e estamos na luta para eleger um federal. O Avante está compondo a chapa com o governador Wilson Lima, então estamos encabeçando a disputa nessa eleição e vamos sair com um dos grandes partidos mais votados no Amazonas”, destacou Almeida.

O prefeito de Manaus acompanhou a votação de seu irmão Daniel Almeida, candidato a deputado estadual pelo Avante, e comemorou o maciço comparecimento da população aos locais de votação, cumprindo o seu direito constitucional.

“Espero que o povo possa se expressar da melhor maneira possível, exercendo o seu direito de voto. A democracia é linda e nós estamos aqui para isso, exercer o nosso direito de escola e que os eleitores possam escolher o seu candidato respeitando o candidato contrário. Estou muito feliz com a grande adesão da população. O povo decidiu sair de casa e fazer valer a sua vontade nas urnas”, afirmou Almeida.

Ao ser questionado sobre os seus candidatos para o Governo do Amazonas e o representante do estado no Senado Federal, David Almeida, mais uma vez, confirmou o seu apoio ao atual governador Wilson Lima e ao senador Omar Aziz.