‘Prefere Lei Maria da Penha ou uma pistola?’, pergunta Bolsonaro

Neste sábado (3), o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição para presidente da República, esteve em um evento exclusivo para mulheres, na cidade de Novo Hamburgo (RS). Ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro, o mandatário voltou a defender a flexibilização do porte de armas.

“Quando precisar trocar um pneu sozinha na rua e vier pessoas na sua direção, prefere ter na bolsa uma Lei Maria da Penha ou uma pistola?”, indagou o atual governante brasileiro. O público presente respondeu “pistola”.

Em segundo lugar nas pesquisas de intenções de votos, Bolsonaro tem tentado diminuir a rejeição em relação ao eleitorado feminino. Por conta disso, Michelle vem participando de diversos comícios, inclusive o que foi feito neste sábado. Em seu discurso, a primeira-dama falou sobre religião e citou a Nicarágua.

“Temos um presidente forte e corajoso que luta para que o Brasil não perca sua liberdade. Estamos vivendo uma guerra espiritual. Hoje é o momento de falar de política para continuar podendo falar de Jesus. Nós, mulheres, precisamos nos posicionar como cristãs”, falou ela.

Quem também discursou foi Denise Lorenzoni, esposa de Onyx, candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Ela também apelou para a religião, enquanto era exibido um vídeo sobre cristãos perseguidos no mundo. Na sequência, o ex-ministro de Bolsonaro falou com o público.

“Esse evento é para mostrar ao Brasil que mulheres estão ao lado de Michelle e Jair Bolsonaro nessa luta pelas nossas famílias. É muito importante que o Rio Grande do Sul, através do carinho das mulheres gaúchas, mostrar que estamos mobilizados”, disse Onyx.

Bolsonaro tem trabalhado para convencer o público feminino a votar nele. Porém, algumas atitudes do presidente têm desagradado esse eleitorado. No último domingo (28), em debate promovido pela Band, o chefe do executivo federal atacou a jornalista Vera Magalhães.

