Prefeitura reinicia entrega do ‘Leite do Meu Filho’ para famílias em situação de risco social

A Prefeitura de Manaus retomou ontem (6), a entrega de produtos do programa “Leite do Meu Filho” para famílias em situação de vulnerabilidade social. As centrais do programa, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), foram reabastecidas por meio de uma compra emergencial efetuada pelo município, após a empresa vencedora da última licitação ter descumprido todos os prazos legais previstos.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, explicou que as famílias irão receber, neste mês, os retroativos dos meses de janeiro e fevereiro. No mês seguinte, serão distribuídos os produtos referentes aos meses de março e abril.

“A secretaria já está com o processo de licitação em andamento para definir um novo fornecedor para o programa, mas enquanto isso, efetuamos a compra emergencial que vai garantir a regularização da entrega do leite até que esses trâmites sejam concluídos. Temos cerca de 16,8 mil usuários ativos no programa, e estamos somando todos os esforços para que nenhum deles volte a ser prejudicado com o desabastecimento”, disse.

O programa “Leite do Meu Filho” é financiado com recursos próprios do município de Manaus, e contempla crianças de 0 a 4 anos de idade. Trata-se de uma política social que promove o direito humano à alimentação adequada e saudável das famílias em situação de vulnerabilidade social, e integra as ações de segurança alimentar e nutricional da Semsa.

A dona de casa Ane Gisele dos Santos foi até a central de distribuição do Complexo de Saúde Oeste, na rua Comandante Paulo Lasmar, nº 10, bairro da Paz, zona Centro-Oeste, na manhã desta segunda, para receber a fórmula infantil para o filho de 1 ano.

“Esse programa é muito importante, justamente porque atende as pessoas mais carentes, que não têm condições de comprar a lata, pois está muito cara, e ajuda muito no desenvolvimento da criança. Eu recebia para o meu filho mais velho, até ele completar 5 anos, e agora o meu filho mais novo está sendo beneficiado”, declarou Ane.

A autônoma Adriele Clissia Rebelo também já pegou a fórmula infantil para sua filha de 2 anos de idade. Ela agradeceu a prefeitura pelo abastecimento do “Leite do Meu Filho”, e também comemorou a vaga em uma creche municipal que conseguiu para sua filha. “Esse programa me ajuda bastante. Com o leite que eu recebo, eu faço mingau para a minha filha, já que ela gosta bastante. Eu vejo que ele é muito importante porque tem muitas mães que não têm condições de comprar, e só o leite já ajuda muito”, afirmou.

Cronograma

O presidente da comissão do programa “Leite do Meu Filho”, Arlen Nascimento, destacou que, inicialmente, será feita a entrega das fórmulas infantis para crianças de 1 a 2 anos de idade. O cronograma para atendimento dos beneficiários será em ordem alfabética, conforme o nome do responsável pela criança, entre os dias 6 e 14/3.

“É muito importante que as pessoas sigam esse cronograma e vão até as centrais na data que foi divulgada para a letra inicial do nome do responsável, que geralmente é a mãe da criança. Esse planejamento foi feito para não tumultuar as centrais, que têm um espaço físico limitado, e permitir que essa distribuição seja feita de forma ordenada”, disse Arlen.

De acordo com o presidente da comissão, o programa irá retomar a entrega do composto lácteo para as crianças da faixa etária de 3 e 4 anos de idade na próxima semana, após concluída a entrega para crianças de 1 e 2 anos. O cronograma para este público será divulgado nos canais oficiais da Semsa nos próximos dias.

Para receber o leite, o usuário precisa estar com o cadastro ativo, ou seja, já ter recebido o produto alguma vez. Apenas as pessoas cadastradas como responsáveis pela criança podem fazer a retirada do leite, portando RG e CPF.

Confira o cronograma de entrega do “Leite do Meu Filho” para crianças de 1 e 2 anos, a partir de hoje (7)

7/3 – responsáveis com letras iniciais C, D e E;

8/3 – responsáveis com letras iniciais F, G, H, I e J;

9/3 – responsáveis com letras iniciais K e L;

10/3 – responsáveis com letras iniciais M, N, O, P e Q;

13/3 – responsáveis com letras iniciais R e S;

14/3 – responsáveis com letras iniciais T, U, V, W, X, Y e Z;

Com informações da Semsa