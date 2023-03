Prefeitura promove vacinação antirrábica todos os sábados durante o mês de março

A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza hoje (11), das 8h às 12h, o serviço de vacinação antirrábica em pontos fixos que estarão funcionando nos bairros das zonas Sul e Leste da capital. A oferta do serviço prossegue em outros pontos da capital até o último sábado do mês de março.

A Semsa orienta os tutores de cães e gatos que, para vacinar seus animais, é recomendada a apresentação de carteira de vacinação.

A raiva é uma zoonose e compromete a saúde do ser humano, daí a importância de os tutores protegerem seus cães e gatos da doença.

O serviço de vacinação antirrábica também é ofertado na sede do CCZ, no bairro Compensa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Confira as datas e pontos fixos de vacinação antirrábica aos sábados do mês de março, sempre das 8h às 12h:

11/3 – Rua 4, nº 90, Mutirão – Novo Aleixo

11/3 – Paróquia São Lázaro – Rua Maria Andrade, nº 601 – São Lázaro

18/3 – Espaço Comunitário Rosa Maria, rua 50, nº 23, Mutirão – Novo Aleixo

18/3 – Escola Renascer, rua Dr. Castro e Costa, nº 97 – Petrópolis próximo ao restaurante Rei do Baião

25/3 – Rua do Campo do Roma, em frente ao Cmei Santina Castro – Novo Aleixo I.

Com informações da Semsa