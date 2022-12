Prefeitura prepara ação do ‘Dezembro Vermelho’ na área do Tarumã

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vai promover, na quarta-feira, 14/12, das 8h às 12h, no bairro Tarumã, zona Oeste, a intensificação de ações para o controle e prevenção ao HIV/Aids.

O evento será executado pelo Distrito de Saúde (Disa) Oeste, com apoio da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e da Unidade Básica de Saúde (UBS) Lindalva Damasceno.

Segundo a gerente de Vigilância em Saúde do Disa Oeste, Rúbia Medeiros, a programação foi organizada como parte da campanha “Dezembro Vermelho”, que busca sensibilizar a sociedade sobre a importância das medidas de prevenção e controle do HIV/Aids.

“A Semsa tem realizado diversas atividades durante o mês de dezembro, reforçando as ações de Educação em Saúde, distribuição de preservativos e oferta de teste rápido para HIV. São atividades promovidas durante o ano na rotina de serviços, mas que são intensificadas em dezembro”, informa Rúbia Medeiros.

A programação desta quarta-feira será realizada na área do Tarumã Açu, atendendo as comunidades Parque das Tribos (rua Piratapuia) e Cidade das Luzes (rua Cometa Harley, esquina com rua Witoto), com o apoio de dois micro-ônibus para a oferta de testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C. Os profissionais de saúde e moradores também vão realizar uma mobilização nas ruas das comunidades com caminhada e distribuição de material educativo.

Para a testagem rápida, exame que tem resultado em 30 minutos, a Semsa também oferece o serviço em 194 unidades de saúde. A orientação é que todas as pessoas façam o exame periodicamente, especialmente no caso de dúvida por ter tido uma relação sexual desprotegida ou um comportamento de risco.

Neste ano, o município de Manaus já registrou 1.561 novos casos de HIV, sendo 1.113 na faixa etária de 20 a 39 anos. Além disso, Manaus notificou este ano 373 casos de Aids, com 226 casos na faixa etária de 20 a 39 anos.

*Com informações da assessoria