Prefeitura garante saúde aos domingos e feriados na clínica da família Carmem Nicolau

A Prefeitura de Manaus reforça que a assistência em saúde básica ofertada pelo município se estende aos fins de semana e feriados na clínica da família Carmem Nicolau, localizada na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, bairro Lago Azul, zona Norte. A unidade, gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos feriados, pontos facultativos, sábados e domingos, das 8h às 18h.

O subsecretário municipal de Gestão de Saúde, Djalma Coelho, conta que a unidade fica aberta todos os dias, não apenas para os moradores da região, mas para todas as pessoas que precisarem de um serviço básico de saúde em feriados ou fins de semana. São sete equipes de atenção básica e Estratégia Saúde da Família (ESF) que prestam atendimentos no local.

“A Semsa mantém essa unidade estratégica para que a população continue sendo assistida nos fins de semana e feriados, quando houver necessidade. Lembrando que nos dias úteis, temos unidades de horário ampliado que recebem os usuários até 19h ou 21h, e aos sábados, nove unidades funcionam de 8h às 12h. São alternativas para garantir a promoção à saúde da nossa população”, afirma Djalma.

O diretor da unidade, Leandro Marques, explica que os usuários podem buscar a unidade para teste rápido de Covid-19 e também para vacinação contra a doença, inclusive nos fins de semana e feriados. “As pessoas que apresentam síndromes gripais também poderão passar por consultas médicas e de enfermagem”, disse Leandro, destacando que os casos de urgência ou emergência devem ser levados a um hospital ou unidade de pronto-atendimento.

No local, as pessoas também podem realizar consulta ou inserção de procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg); consulta com pediatra, enfermeiro ou clínico geral; serviço social; consultas de pré-natal; aferição de Pressão Arterial (PA); administração e dispensação de medicamentos; curativos; teste do pezinho; vacinação do calendário básico; coleta de preventivo; e teste rápido para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Além disso, a unidade disponibiliza atendimentos de profilaxia de raiva humana e profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP), e ainda diagnóstico e tratamento de tuberculose.

Com informações da Semsa