Prefeitura e Estado renovam Passe Livre Estudantil, benefício histórico para estudantes

O direito ao Passe Livre impacta no acesso ao ensino público e ajuda a evitar a evasão escolar de crianças e adolescentes

O Passe Livre Estudantil tem contribuído para o combate à evasão escolar na rede pública da capital amazonense, beneficiando sobretudo os alunos de famílias mais carentes, que enfrentam dificuldades financeiras, inclusive para o sustento diário.

A avaliação foi feita durante o evento de renovação do Passe Livre Estudantil, na quarta-feira (18), quando o governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus, David Almeida, assinaram o convênio que garante o benefício neste ano, a pelo menos 170 mil alunos das redes estadual e municipal.

“Com esse convênio, garantimos, no ano passado, a gratuidade a dez milhões e cem mil passagens aos alunos das redes estadual e municipal, fora as gratuidades, que somaram mais de onze milhões de passagens”, destacou David Almeida, que acrescentou: “Essa é uma conquista histórica que tem o reconhecimento da população”.

A educação é uma das áreas que mais tem recebido investimentos da gestão David Almeida. Nos dois primeiros anos, perto de 300 escolas (291) foram completamente recuperadas, tipo de ação que já totaliza R$ 191 milhões. Além disso, a prefeitura tem valorizado os profissionais da educação, com pagamento de abonos e um dos maiores pisos do país.

Em um discurso em que agradeceu a parceria do prefeito para a renovação do Passe Livre Estudantil, o governador Wilson Lima destacou o importante papel do benefício na renda familiar dos que mais precisam. “Esse era um sonho antigo que tiramos do papel. Antes disso, tinha família que decidia se tirava o dinheiro para comprar a cesta básica ou a passagem de ônibus dos filhos”.

Nessa mesma linha de raciocínio, o deputado estadual Cabo Maciel parabenizou a parceria entre o governador e David Almeida. “A garantia do Passe Livre Estadual faz a diferença no orçamento das famílias e garante aos alunos, o acesso à educação”.