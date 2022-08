Prefeitura disponibiliza 57 pontos de imunização neste sábado em Manaus

A Prefeitura de Manaus dá prosseguimento à campanha de vacinação contra a Covid-19 disponibilizando 57 pontos de imunização neste sábado, 27/8, na capital amazonense para vacinação de crianças, jovens, adultos e idosos. O funcionamento das estações de vacinação aos sábados visa facilitar o acesso dos manauaras aos imunizantes, que impedem as formas graves da doença.

Do total de postos, 33 são direcionados às pessoas com 12 anos ou mais e 24 para a vacinação infantil. Com exceção da Unidade de Saúde da Família (USF) Leonor Brilhante, localizada no bairro Tancredo Neves, na zona Leste, que funcionará até as 12h, as demais unidades de saúde, localizadas em todas as zonas geográficas de Manaus, ofertarão as vacinas até as 16h.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, destaca que desde o início da vacinação, em janeiro de 2021, a Semsa vem adotando estratégias variadas para estimular a população a se proteger da Covid com o imunizante. O funcionamento dos pontos de vacinação aos sábados, para quem dispõe de pouco tempo para se proteger nos dias úteis, tem sido uma das mais bem-sucedidas alternativas usadas pela Secretaria. No entanto, a redução de 65% na procura diária pelos imunobiológicos, registrada na primeira quinzena de agosto, resultado da comparação do mesmo período do ano passado, é preocupante.

“Quando as pessoas não tomam a vacina, elas ficam mais vulneráveis à doença. Se atualmente o cenário epidemiológico da Covid-19 em Manaus está mais tranquilo, devemos isso ao fato da população ter se vacinado. Mas não podemos relaxar, a Covid-19 é uma ameaça real, que precisa ser combatida com a vacina e por isso continuamos convocando a população para que aproveite o sábado para receber essa proteção”, assinalou.

Shádia Fraxe alerta que as pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose precisam cumprir essa missão imediatamente indo até um dos 24 pontos de vacinação. Além das crianças de 3 a 11 anos de idade, os adolescentes, o público adulto e os idosos devem tomar os imunobiológicos.

A população a partir dos 12 anos de idade já está apta a tomar a terceira dose, e a Semsa assinala que os adolescentes com imunossupressão devem aguardar apenas dois meses a partir da segunda. Para os adultos imunossuprimidos o prazo é de, pelo menos, 28 dias, e os idosos com 60 anos ou mais devem esperar pelo menos 3 meses. O público, a partir dos 12 anos, precisa respeitar o tempo de pelo menos 4 meses para receber a terceira dose do imunizante.

A quarta dose, já liberada para todos os públicos a partir dos 18 anos, deve ser recebida no tempo de 4 meses ou mais a partir do recebimento da terceira dose.

Os pontos de vacinação contra a Covid-19 podem ser conferidos pelo link bit.ly/localvacinacovid19, no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e nas redes sociais da secretaria.

A situação vacinal também pode ser consultada no site Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br/consulta/unificada) que indica o número de doses recebidas pelo usuário e também aponta quando deve receber a próxima dosagem do imunizante.

