Prefeitura destaca papel da vacina contra o HPV no combate ao câncer do colo do útero

A imunização contra o Papilovírus Humano (HPV) ofertada em 171 salas de vacina da Prefeitura de Manaus, é considerada uma das principais estratégias no combate ao câncer do colo do útero em todo o mundo. Promovendo a campanha “Março Lilás”, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que o público-alvo para a vacinação são meninos e meninas de 9 a 14 anos de idade, para que esse grupo seja protegido antes de ter contato com o vírus.

A médica ginecologista e obstetra Andreia Ferreira de Souza, que atua na Unidade de Saúde da Família (USF) Nilton Lins, zona Centro-Sul, explica que o HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo, e pode ocasionar o desenvolvimento do câncer do colo do útero, mesmo que em uma parcela pequena dos casos de infecção.

“Os trabalhos científicos mostram que temos índices que variam de 70% a 99% da presença do HPV nos casos desse tipo de câncer, e a vacinação é a principal arma que temos contra ele. A OMS (Organização Mundial de Saúde) coloca que se todas as crianças fossem vacinadas no mundo, teríamos a possibilidade de erradicar o câncer de colo do útero no planeta, e assim impedir a mortalidade de tantas mulheres”, informa Andreia.

A médica reforça que a vacina disponibilizada no município de Manaus é a quadrivalente, que protege contra quatro tipos do HPV, com prevenção de 95% a 100%, e deve ser administrada antes do início da vida sexual. “Quando você leva a criança para receber essa vacina, seja filho, filha, neta, sobrinha, você está salvando essa criança de uma triste estatística do câncer do colo do útero”, observa.

Ainda de acordo com Andreia, infelizmente, a propagação de fake news e outras informações sem fundamento acabam levando os pais ou responsáveis a desacreditar na vacinação, por isso é importante que todos os usuários busquem as unidades de saúde e tirem suas dúvidas com o profissional de saúde, que irá repassar orientações seguras e confiáveis sobre o assunto.

“Durante todo o ano, mas principalmente neste ‘Março Lilás, nós estamos estimulando que a população tenha acesso a informação de qualidade, baseada na ciência. Algumas pessoas pensam que a vacina tem conotação sexual, mas ela não produz nenhuma substância na criança que vá estimular a fazer sexo. Essa medida certamente vai nos ajudar a diminuir os casos de câncer na nossa cidade”, conta a médica.

Serviço

A gerente de Imunizações da Semsa, Isabel Hernandes, explica que a vacina contra o HPV pode ser recebida em 171 salas de vacina da rede, cujos endereços e horários de funcionamento estão listados no link bit.ly/salasdevacinamanaus. As crianças e adolescentes de 9 a 14 anos devem estar acompanhadas de um adulto responsável, portando documento oficial de identificação e caderneta de vacina.

“Todos os nossos jovens devem receber essa vacina, tanto a menina quanto o menino. O imunizante é administrado em duas doses, sendo que a segunda deve ser recebida após o intervalo de seis meses da primeira”, disse Isabel. Os imunossuprimidos de até 45 anos de idade também podem receber o imunizante, mediante apresentação de um documento que comprove sua condição de saúde.

Cobertura

Isabel Hernandes chama atenção para a cobertura vacinal contra o HPV em Manaus, que está muito abaixo da meta de 95% preconizada pelo Ministério da Saúde. A cobertura compreende a série histórica de meninas e meninos imunizados entre 2017 e 2022.

No público feminino estimado, de 9 a 14 anos, cerca de 68,94% tomaram a primeira dose da vacina, e apenas 52% completaram o esquema vacinal com a segunda dose. Em relação ao público masculino, na mesma faixa etária, 46% receberam a primeira dose e 26%, a segunda dose.

Com informações da Semsa