Prefeitura de Presidente Figueiredo desmente Fake News sobre cachê de João Gomes

Em Nota de Repúdio, a Prefeitura de Presidente Figueiredo esclarece sobre a contratação do artista João Gomes, fenômeno de público em todo o Brasil, e alerta para golpes relacionados à venda de ingresso. Segundo a diretoria de comunicação do município, o evento é totalmente gratuito, não havendo, portanto, venda de ingressos para os shows e nem de pulseiras para áreas privilegiadas durante as apresentações da tradicional Festa do Cupuaçu.

Leia a Nota de Repúdio na íntegra

A Prefeitura de Presidente Figueiredo vem a público repudiar o ato criminoso e irresponsável de pessoas que têm constantemente divulgado Fake News sobre a realização da 30ª Festa do Cupuaçu, por meio de seus perfis em rede social, com o intuito exclusivo de prejudicar a realização do evento que, historicamente, é uma ferramenta de grande impacto econômico, por impulsionar o turismo, comércio, serviços e segmentos da economia criativa, gerando emprego, renda e desenvolvimento para o município e a população figueiredense.

A Prefeitura reitera que todas as atrações e eventos durante a 30ª Festa do Cupuaçu e XXIV Feira da Agroindústria, Negócios e Artesanato, que serão realizados nos dias 23, 24 e 25 de setembro, em Presidente Figueiredo, são gratuitos, não havendo, portanto, venda de ingressos para acesso aos mesmos.

Também não é verdade que o cachê que será pago ao cantor João Gomes pela Prefeitura está acima do valor de mercado ou esteja acima do que foi pago ao referido artista por sua apresentação na Festa da Laranja, no dia 21 de agosto de 2022, no município de Rio Preto da Eva, conforme Nota Fiscal de Serviço.

A Prefeitura de Presidente Figueiredo lamenta que o trabalho sério e comprometido da atual Gestão, que vem conduzindo, não só a Saúde, Educação e Infraestrutura, mas todos os setores da administração municipal, com transparência e eficiência, estejam sendo alvo de pessoas, com interesses de cunho totalmente politiqueiro, que espalham notícias e denúncias falsas, de forma criminosa e irresponsável.

A Prefeitura afirma que todas as medidas cabíveis (inclusive judiciais) já estão sendo tomadas para repor a verdade e punir, de forma exemplar, criminosos que espalham notícias falsas com o único propósito de enganar a população.

Com informações da assessoria de Presidente Figueiredo