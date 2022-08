Prefeitura de Manaus realiza quase 80 mil atendimentos em quatro edições do ‘Sabadão da Saúde’

Em suas quatro edições, a estratégia “Sabadão da Saúde”, realizada pela Prefeitura de Manaus com o objetivo de intensificar os cuidados de saúde com a oferta de horários alternativos ao público prioritário (pessoas com suspeita ou confirmação de diabetes e hipertensão, gestantes a partir do 1º mês de gravidez e mulheres de 25 a 64 anos de idade e crianças com atraso no calendário vacinal), realizou 79.717 atendimentos.

A mega-ação, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), movimentou todos os sábados do mês de agosto com o funcionamento de unidades de saúde na modalidade porta aberta das 8h às 16h. Para a secretária municipal de Saúde Shádia Fraxe, os “Sabadões” foram um sucesso, confirmando que a estratégia da gestão do prefeito David Almeida foi acertada.

“O prefeito está muito comprometido com a saúde da população e tem reforçado a necessidade de facilitar ao máximo o acesso aos serviços de saúde. Nossas equipes foram incansáveis e durante todos os sábados fizeram o possível para atender o público prioritário que está em atraso com seus atendimentos. Agradeço o esforço dos servidores por este resultado”, assinalou.

No último “Sabadão da Saúde”, que aconteceu no último sábado (27/8), a Semsa computou 17.717 atendimentos, sendo o maior número relacionado às aferições de pressão arterial, que responderam 5.885. Em segundo lugar, as consultas a médicos, enfermeiros e dentistas computaram 4.328 atendimentos.

O público com suspeita ou confirmação de hipertensão registrou 1.224 acompanhamentos, enquanto as mulheres de 25 a 64 anos realizaram 948 coletas para o exame Papanicolau. O número de consultas às pessoas com suspeita ou confirmação de diabetes, foram de 870.

Considerando a baixa cobertura vacinal, a Prefeitura também elegeu as crianças com até 14 anos de idade como público prioritário da ação. Na terceira edição da mega-ação, o “Sabadão” incorporou o Dia “D” da Multivacinação e mais de 11 mil doses de vacina do calendário básico foram aplicadas no público infantil. Neste sábado, 28, o número ficou em 2.975 doses.

Para a titular da Semsa, os resultados são bons, mas precisam melhorar. Shádia acrescenta que a campanha de vacinação contra a pólio e a multivacinação prossegue até o dia 9 de setembro e os pais precisam priorizar a proteção de suas crianças.

“Precisamos ter consciência de que ao vacinar nossas crianças estamos evitando uma série de doenças que podem prejudicá-las para sempre. Por isso, apelo que todos cumpram essa missão em favor da vida”, assinalou.

Em sua primeira edição, no dia 6/8, o “Sabadão da Saúde” realizou 11 mil atendimentos, no segundo sábado de agosto, 13/8, foram 16 mil atendimentos realizados e na terceira, 35 mil. Com a soma do número de atendimentos deste último sábado, que foi de 17.717 atendimentos, a estratégia atingiu a marca de quase 80 mil ações de assistência à saúde realizadas.

